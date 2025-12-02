Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Αντίστροφα μετρούν οι μαθητές όλων των βαθμίδων για την πρώτη μεγάλη ανάπαυλα της σχολικής δραστηριότητας ενόψει των Χριστουγέννων.

Το τελευταίο κουδούνι πριν από τις γιορτές θα χτυπήσει για τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή Χριστουγέννων, σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του υπουργείου Παιδείας.

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί δύο εβδομάδες αργότερα, για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.