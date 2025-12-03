Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Ειδική αποστολή Παπασταύρου για νέες ενεργειακές συμφωνίες

Ελεύθερος Τύπος: Οι 12+1 ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές

Η Καθημερινή: Ο δεκάλογος του νέου Κληρονομικού Δικαίου

Τα Νέα: Plan B για τα μπλόκα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι διαπραγματεύσεων αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη», ενώ ο Πούτιν δηλώνει «είμαστε έτοιμοι» αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο

06:42ΕΛΛΑΔΑ

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η χώρα και σήμερα: Επιμένουν οι αυτοκινητιστές - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 6ης δόσης

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι λαϊκές αγορές

03:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των Η

18:20ΚΑΙΡΟΣ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

23:30ΚΑΙΡΟΣ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

08:50ΚΑΙΡΟΣ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

06:32LIFESTYLE

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

06:42ΕΛΛΑΔΑ

