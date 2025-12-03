Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ειδική αποστολή Παπασταύρου για νέες ενεργειακές συμφωνίες
Ελεύθερος Τύπος: Οι 12+1 ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές
Η Καθημερινή: Ο δεκάλογος του νέου Κληρονομικού Δικαίου
Τα Νέα: Plan B για τα μπλόκα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
23:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος