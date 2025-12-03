Επική σκηνή στη Σύρο: Φαντάρος βλέπει από τη σκοπιά το ματς του Ολυμπιακού!
Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ελλάς Σύρου, είναι από μόνος του ένα ιδιαίτερο και σπάνιο γεγονός για την κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Ακόμη πιο σπάνια, ωστόσο, ήταν η στιγμή που παρακολουθήσαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
Τότε, δηλαδή, που ο τηλεοπτικός φακός του συνδρομητικού καναλιού κατά την «περιπλάνησή» του στις κερκίδες του γηπέδου, «έπιασε» ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο... εκτός γηπέδου.
