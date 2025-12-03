Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

Εορταστικές εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την γιορτή του Αγίου Νικολάου

Το Πολεμικό Ναυτικό εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, Προστάτη των Ναυτικών και την Επέτειο των Νικηφόρων Ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από την Τρίτη 02 έως Κυριακή 07 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και σε κύριες Ναυτικές Υπηρεσίες.

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης, της συνεισφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, καθώς και στη αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία.

Κύριες Εκδηλώσεις – Δράσεις Εορτασμού

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου

Επετειακή εκδήλωση και συναυλία από την Μπάντα του ΠΝ (με πρόσκληση) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου

Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

Μεταστάθμευση μιας Φρεγάτας (Φ/Γ), ενός Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και ενός Υποβρυχίου (Υ/Β) από το Ναύσταθμο Σαλαμίνος στον λιμ.Πειραιά, με δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον πλου. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0525/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.

να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0525/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου. 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ. Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1).

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου

11:00 Επίσημη τελετή εορτασμού (με πρόσκληση) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παρουσία Φρεγάτας (Φ/Γ) στον ορμ. Κανελλοπούλου.

10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής Πύλης Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ).

10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

12:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της οδού Ερμού Δήμου Αθηναίων.

«Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της οδού Ερμού Δήμου Αθηναίων. 17:05 Υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και σαλπιγκτή από τη Μπάντα ΠΝ. Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασία για το κοινό, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου

10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής/Πύλη Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ) και παρουσία τμήματος της Μπάντας ΠΝ. Μετά την ολοκλήρωση του επισκεπτηρίου, θα υφίσταται η δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον επανάπλου των Πολεμικών Πλοίων από τον λιμ.Πειραιά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.

■ Επετειακή φωτογραφική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

■ Μουσειακή έκθεση της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ).

■ Έκθεση Μικροναυπηγικής.

10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

■ Είσοδος από το 1ο Φυλάκιο (Οδός Παλάσκα, Σκαραμαγκάς) με χρήση λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση με πλοιάριο στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

■ Είσοδος από το 4ο Φυλάκιο (Οδός Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα) με χρήση λεωφορείου Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

■ Επίσκεψη σε μια Φρεγάτα (Φ/Γ), ένα Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και σε μια Κανονιοφόρο (Κ/Φ).

■ Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στο εν λόγω επισκεπτήριο να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725ep/), έως Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.

11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ).

11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ, Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου, Μαραθώνας).

16:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

16:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

