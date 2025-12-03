Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης, της συνεισφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, καθώς και στη αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία.

Newsbomb

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

Εορταστικές εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την γιορτή του Αγίου Νικολάου

Screenshot
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πολεμικό Ναυτικό εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, Προστάτη των Ναυτικών και την Επέτειο των Νικηφόρων Ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από την Τρίτη 02 έως Κυριακή 07 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και σε κύριες Ναυτικές Υπηρεσίες.

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης, της συνεισφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, καθώς και στη αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία.

01-10-1.jpg

Κύριες Εκδηλώσεις – Δράσεις Εορτασμού

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου

  • Επετειακή εκδήλωση και συναυλία από την Μπάντα του ΠΝ (με πρόσκληση) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου

  • Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Μεταστάθμευση μιας Φρεγάτας (Φ/Γ), ενός Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και ενός Υποβρυχίου (Υ/Β) από το Ναύσταθμο Σαλαμίνος στον λιμ.Πειραιά, με δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον πλου. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0525/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.
  • 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ. Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1).

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου

  • 11:00 Επίσημη τελετή εορτασμού (με πρόσκληση) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), παρουσία Φρεγάτας (Φ/Γ) στον ορμ. Κανελλοπούλου.
  • Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.
  • 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής Πύλης Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ).
  • 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.
  • 12:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της οδού Ερμού Δήμου Αθηναίων.
  • 17:05 Υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και σαλπιγκτή από τη Μπάντα ΠΝ. Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασία για το κοινό, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου

  • Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.
  • 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία (Φ/Γ, ΤΠΚ, Υ/Β) που θα ελλιμενίζονται στον λιμ.Πειραιά/Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) στην Αίθουσα Υποδοχής/Πύλη Ε11 της Ακτής Μιαούλη (ΟΛΠ) και παρουσία τμήματος της Μπάντας ΠΝ. Μετά την ολοκλήρωση του επισκεπτηρίου, θα υφίσταται η δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον επανάπλου των Πολεμικών Πλοίων από τον λιμ.Πειραιά στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725/), έως Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου.
  • 10:00 – 17:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και στο μουσείο αυτής, με παρουσία τμήματος της Μπάντας του ΠΝ. Επίδειξη προσομοιωτή ναυτιλίας και ναυταθλητικών μέσων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί:

■ Επετειακή φωτογραφική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

■ Μουσειακή έκθεση της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ).

■ Έκθεση Μικροναυπηγικής.

  • 10:00 – 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ (Π.Φάληρο – Αθήνα) και στο ΜΑΑ Α/Τ ΒΕΛΟΣ (λιμ.Θεσσαλονίκης / Προβλήτας Π-1). Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.
  • 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), το οποίο περιλαμβάνει:

■ Είσοδος από το 1ο Φυλάκιο (Οδός Παλάσκα, Σκαραμαγκάς) με χρήση λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση με πλοιάριο στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

■ Είσοδος από το 4ο Φυλάκιο (Οδός Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα) με χρήση λεωφορείου Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου στη ν. Σαλαμίνα.

■ Επίσκεψη σε μια Φρεγάτα (Φ/Γ), ένα Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) και σε μια Κανονιοφόρο (Κ/Φ).

■ Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στο εν λόγω επισκεπτήριο να υποβληθούν εδώ (https://form.hellenicnavy.gr/form0725ep/), έως Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου.

  • 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ).
  • 11:00 – 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΒΕΝ, Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου, Μαραθώνας).
  • Επετειακή Πτήση από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού επί της ακτογραμμής από το Καβούρι Αττικής μέχρι την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (μεσημβρινές ώρες).
  • 16:00 «Μουσικός Περίπατος» της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.
  • 17:05 Τιμητική υποστολή Σημαίας στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) και της Μπάντας ΠΝ, μετά ολοκλήρωση του «Μουσικού Περιπάτου». Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί μικρή συναυλία από την Μπάντα του ΠΝ.
  • 18:00 Drone Show στην περιοχή του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» – ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι

19:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ONIRAMA στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν πέντε μήνες οι ναυτικοί του Eternity C - Το πλοίο είχε γίνει στόχος επίθεσης των Χούθι τον Ιούλιο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: LIVE ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού για την εορτή του Αγίου Νικολάου

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα μετά το γκολ έδωσε κι ασίστ - Σκόρερ ο Ζοάο Μάριο!

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Στο τελωνείο Προμαχώνα έφτασαν οι αγρότες από τις Σέρρες - Βίντεο

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ-Λίβανος: Άμεσες συνομιλίες πολιτικών αξιωματούχων μετά από 40 και πλέον χρόνια

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Πρόβλημα με Οντουμπάτζο, έγινε αναγκαστική αλλαγή | Στη θέση του ο… βιονικός Ρότα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «πικάντικο» σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 45χρονος υπάλληλος παιδικού σταθμού ομολόγησε την ενοχή του για 26 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος πέρασε από τη Λάρισα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το τετράδιο στη φυλακή και τα γράμματα στα παιδιά που σκότωσε - «Άγγελέ μου, μου λείπεις»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Μίλησε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες - «Θετικό αποτέλεσμα» από τις συνομιλίες στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Ο Περέιρα μετά το γκολ έδωσε κι ασίστ - Σκόρερ ο Ζοάο Μάριο!

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Διακοπή ρεύματος στη γραμμή 3 - Δεν γίνονται δρομολόγια από Χολαργό έως Δουκίσσης

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Το «πικάντικο» σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο χριστουγεννιάτικο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ