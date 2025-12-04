Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ιρακινός έδειχνε τα γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 48χρονος άνδρας προκάλεσε αναστάτωση μέσα σε λεωφορείο των αστικών συγκοινωνιών.

Ο άνδρας, που κατάγεται από το Ιράκ, εκδήλωσε ασεβή συμπεριφορά απέναντι σε επιβάτες, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9 το βράδυ, ενώ το λεωφορείο της γραμμής 32 κινούνταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 48χρονος άνδρας επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες, προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση και φόβο μεταξύ των παρευρισκομένων. Η συμπεριφορά του θεωρείται προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν γρήγορα στο κάλεσμα και μετέβησαν στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό.

Εντόπισαν τον 48χρονο άνδρα μέσα στο λεωφορείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.