Όλα τα έργα υποδομής στην Ελλάδα σε μία πλατφόρμα – Νέα γραμματεία για τις ορεινές περιοχές

Στον «αέρα» είναι η ιστοσελίδα erga.gov.gr, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εξέλιξη και τον ρυθμό υλοποίησης των έργων υποδομής που έχουν γίνει στην Ελλάδα, ποια πρόκειται να τελειώσουν και ποια σχεδιάζονται στην Περιφέρεια ή στον νομό σας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι «πρόκειται για ένα συνεκτικό και σοβαρό σχεδιασμό, με εποπτεία από το Μέγαρο Μαξίμου. Και για να ενισχυθεί, αποφασίστηκε να συσταθεί Διυπουργική Επιτροπή για τη νησιωτικότητα και ειδική γραμματεία στο Γραφείο του πρωθυπουργού για τις ορεινές περιοχές, για τα χωριά μας που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και την οριζόντια ρήτρα για την απολιγνιτοποίηση, διότι οι περιοχές αυτές είναι περιοχές προτεραιότητας φυσικά», σε ανάρτηση μία μέρα μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. ]

Ακόμη, σημείωσε πως «είναι ένα χρήσιμο όργανο κυβερνητικού συντονισμού, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σε διυπουργική βάση θέματα που αφορούν περισσότερα οικονομικά τπουργεία».