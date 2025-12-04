Φίλος του Σπύρου Μαρτίκα τον διαψεύδει: «Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο», με θύμα και τον Σπύρο Μαρτίκα, φαρμακοποιό και πρώην παίκτη σε ριάλιτι.​

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε άλλους εμπλεκόμενους.

Φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, προμηθευτής φαρμάκων, δήλωσε στην εκπομπή Live News του MEGA: «Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».​

Ουσιαστικά ο φίλος του Σπύρου Μαρτίκα τον διαψεύδει, καθώς ο πρώην παίκτης ριάλιτι έχει υποστηρίξει: «Ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα. Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».

Ο Μαρτίκας έχει καταγγείλει ότι έχασε μαζί με την τότε σύντροφό του Βρισηίδα Ανδριώτου συνολικά 720.000 ευρώ από την απάτη, η οποία περιλάμβανε ψευδείς υποσχέσεις επενδύσεων με υψηλά κέρδη.

