Κακοκαιρία Byron: Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Μακεδονίας και της Πιερίας

Η κακοκαιρία Byron έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της στο οδικό δίκτυο της Μακεδονίας, προκαλώντας σημαντικές διακοπές κυκλοφορίας που συνεχίζονται έως και σήμερα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν δυσχεράνει την ομαλή μετακίνηση, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων στο 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νέας Λυκογιάννη – Παλαιάς Λυκογιάννη, καθώς και σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου, στην περιοχή της Ημαθίας.

Οι διακοπές αυτές οφείλονται στις πλημμύρες και τη συσσώρευση υδάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

Στην Πιερία, η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα στη συνδετήρια δημοτική οδό από τη Νέα Έφεσο έως την Κονταριώτισσα, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις του ρέματος «Ζηλλιάνα» μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Σκοτίνας. Επίσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε ιρλανδική διάβαση του ρέματος Ξηρολάκι, στην οδό που συνδέει τον Άγιο Σπυρίδωνα με την Κονταριώτισσα.

Στη Χαλκιδική, οι διακοπές κυκλοφορίας εντοπίζονται στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Επιπλέον, αρκετές διαβάσεις μέσα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης Παναγίας και Ολυμπιάδας παραμένουν αδιάβατες λόγω πλημμυρών.