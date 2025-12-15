Πέθανε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πέθανε η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η Ειρήνη Μαρινάκη «απεβίωσε σήμερα στην οικία της», έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμικές δονήσεις σε Πέλλα και Κιλκίς
19:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Ναν στην Τουρκία, «μέσα» ο Οσμάν
19:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
16:22 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ
17:45 ∙ LIFESTYLE