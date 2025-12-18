Νίκαια: Ραντεβού μέσω social media κατέληξε σε απόπειρα ληστείας – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στη Νίκαια, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε βάρος 32χρονου άνδρα, κατά τη διάρκεια ραντεβού΄- απάτης - που είχε κανονιστεί μέσω social media.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και μία 31χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από διαδικτυακή επικοινωνία του θύματος με τη 31χρονη, προγραμματίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο, δήθεν για να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση. Τη στιγμή που εκείνος της το παρέδιδε, εμφανίστηκε ο 33χρονος συνεργός της, ο οποίος άρπαξε το κινητό και γρονθοκόπησε το θύμα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα. Ο 32χρονος κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Ύστερα από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά την απόπειρα ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

