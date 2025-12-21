Φοινικούντα: Ο 33χρονος ανιψιός σχεδίαζε να φύγει στο εξωτερικό πριν συλληφθεί

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πώληση τριών ακινήτων που του κληρονομήθηκαν από τον πατέρα του επιτάχυνε τα εντάλματα σύλληψής του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να φωτιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης

ΕΛΛΑΔΑ
Νέα στοιχεία έρχονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Η προσπάθεια του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να πουλήσει τρία ακίνητα που κληρονόμησε από τον πατέρα του φαίνεται πως κινητοποίησε τις Αρχές και επισπεύδει την έκδοση των ενταλμάτων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για ένα σπίτι, ένα κτήμα μεγάλης αξίας και ένα μικρότερο κτήμα, που όλα φέρονται να προορίζονταν προς πώληση μετά τις δολοφονίες της 5ης Οκτωβρίου. Επιπλέον, οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 33χρονος είχε συναντήσεις με συμβολαιογράφο για να επαναφέρει και άλλα στοιχεία του θύματος, γεγονός που ενέτεινε την ανάγκη ταχείας παρέμβασης, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα επιχειρούσε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Real, οι συλλήψεις του ανιψιού και άλλων δύο προσώπων, τα οποία κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί, χαρακτηρίζονται από τις Αρχές ως επείγουσες, καθώς πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν ασαφή. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται και δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο. Όπως επισημαίνει στην εφημερίδα η Κατερίνα Φραγκάκη, συνήγορος της Αμαλίας Τομαρά, ανιψιάς του 68χρονου ιδιοκτήτη, «Εμείς επιμένουμε στην πραγματικότητα παράσταση στον τόπο του κλήματος, αλλά έχουμε κατάθεση και σχετικό θέμα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπρεπε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί για να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης».

Σημαντικές αποκαλύψεις στη δικογραφία περιλαμβάνουν βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις του 33χρονου, καθώς και στοιχεία για τη διαδρομή και τη συμπεριφορά των δύο 22χρονων που εμπλέκονται, προσφέροντας στις Αρχές κρίσιμα δεδομένα για τον ρόλο του καθενός στη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα έχει επεκταθεί σε περίπου 3.000 κάμερες ασφαλείας, ενώ αναμένονται ακόμη δύο εντάλματα για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.

Η υπόθεση φέρνει στο φως σχέδιο εξόντωσης του θείου, που όπως καταθέτει η συνήγορος, «επεξεργαζόταν συνεχώς εδώ και χρόνια». Η διερεύνηση συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές και να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν.

