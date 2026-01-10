Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Έντονη η ανησυχία των κατοίκων

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας η εκτεταμένη κατολίσθηση που σημειώθηκε στη θέση «Κάμπος», στο τελευταίο σπίτι του οικισμού.

Σύμφωνα με το epiruspost, η πλαγιά υποχώρησε σε μεγάλη ακτίνα, με το έδαφος να μετακινείται απότομα και να δημιουργούνται βαθιές ρωγμές, αποκαλύπτοντας σοβαρή αστάθεια του εδάφους.

Σε ορισμένα σημεία η υποχώρηση αγγίζει δεκάδες μέτρα, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε σε απόσταση αναπνοής από κατοικία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αγωνία στους κατοίκους. Όπως αναφέρουν, το φαινόμενο δεν είναι επιφανειακό, αλλά αφορά μαζική μετακίνηση εδάφους, με το τοπίο να έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αυτοψία και παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα της περιοχής και να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Στο σημείο αναμένεται να γίνει αυτοψία καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

