Βόλος: Αστυνομικός πιάστηκε να πουλά κυνηγετικά όπλα και καταδικάστηκε

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αστυνομικός που υπηρετούσε στο γραφείο όπλων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρότρυνε πολίτες να του παραδίδουν κυνηγετικά όπλα που δεν ήθελαν πλέον και στη συνέχεια τα πωλούσε.

Σύμφωνα με το gego&εδώλιο κάθισαν συνολικά 10 άτομα. Οι εννέα αθωώθηκαν λόγω έλλειψης δόλου, ενώ ένας κρίθηκε ατιμώρητος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αστυνομικός διώχθηκε για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συρροή, ψευδή βεβαίωση μετά χρήσεως κατά συρροή, κλοπή, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή. Αντίθετα, αθωώθηκε για την παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση και για υπεξαγωγή εγγράφων από την υπηρεσία, λόγω αμφιβολιών.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα από τις αρχές Ιανουαρίου 2020 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, είτε προσωπικά είτε μέσω μεσάζοντα, φέρεται να ζητούσε από πολίτες να μην παραδίδουν τα όπλα τους στις αρμόδιες αρχές, αλλά να ταP μεταβιβάζουν σε εκείνον.

Για να επιτύχει τον σκοπό του, χρησιμοποίησε πλαστές υπογραφές διευθυντών υπηρεσιών και προχώρησε σε μεταβιβάσεις όπλων στο όνομα ατόμων που έχουν αποβιώσει. Συνολικά εντοπίστηκαν 21 όπλα που συνδέονται με τη δράση του.

Σε μία περίπτωση, φέρεται να πούλησε καραμπίνα μέσω Facebook αντί 300 ευρώ, ενώ σε άλλη μεταβίβασε όπλο σε κατάστημα εμπορίας όπλων έναντι 100 ευρώ.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας συνταξιούχος αστυνομικός, ένας συλλέκτης όπλων και ιδιώτες.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο μόνο τον βασικό κατηγορούμενο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ οι υπόλοιποι αθωώθηκαν, καθώς δεν αποδείχθηκε δόλος στις πράξεις τους.