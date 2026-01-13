Διακοπές νερού την Τρίτη (13/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
13/1/2026Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
13/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Διστομίτου και Μπλέσσα
13/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Βριλησσού και Μητροπέτροβα
13/1/2026
ΒΑΡΗ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κοιμήσεως Θεοτόκου και Τήνου
13/1/2026
ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Παπανδρέου Ανδρέα και Πανιωνίας
13/1/2026
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Γαλήνης και Μιχαήλ Αναστασάκη
13/1/2026
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μαγνησίας και Παναθηναίων
13/1/2026
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αιόλου και Δόξης
13/1/2026
ΝΙΚΑΙΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αλκαμένους και Κοραή
13/1/2026
ΤΑΥΡΟΣ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Κύπρου και Ξάνθου
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος