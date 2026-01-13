Διακοπές νερού την Τρίτη (13/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τρίτη (13/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ

13/1/2026Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

13/1/2026

ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Διστομίτου και Μπλέσσα

13/1/2026

ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Βριλησσού και Μητροπέτροβα

13/1/2026

ΒΑΡΗ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Κοιμήσεως Θεοτόκου και Τήνου

13/1/2026

ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Παπανδρέου Ανδρέα και Πανιωνίας

13/1/2026

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Γαλήνης και Μιχαήλ Αναστασάκη

13/1/2026

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Μαγνησίας και Παναθηναίων

13/1/2026

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αιόλου και Δόξης

13/1/2026

ΝΙΚΑΙΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Αλκαμένους και Κοραή

13/1/2026

ΤΑΥΡΟΣ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Κύπρου και Ξάνθου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίος επίτροπος: Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

08:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας»: Επιστολή διαμαρτυρίας από ηθοποιούς, γιατρούς και ακτιβιστές - Από τη Σίνθια Νίξον στον Μαρκ Ράφαλο

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι - Οι παγίδες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων στον Στρατό Ξηράς - Τα ονόματα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στον Στρατό Ξηράς - Όλα τα ονόματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Κομήτης του 2026» πλησιάζει τη Γη και τραβά το βλέμμα των αστρονόμων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η λαθραία τεχνολογία που αποτελεί τον τελευταίο σύνδεσμο με τον έξω κόσμο - Οι νέοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να ανταλλάξουν μηνύματα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Σηκώνουν χειρόφρενο από σήμερα και 48 ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο - Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ