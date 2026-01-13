Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Πάνω από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν σήμερα πρόσβαση στο δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) της United Fiber, με στόχο τα 950.000 έως την άνοιξη του 2026

Newsbomb

Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H United Fiber (UF), 100% θυγατρική της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Nova, συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και υψηλής ταχύτητας δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), με στόχο να ενισχύσει καθοριστικά τη μετάβαση της Ελλάδας στην κοινωνία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλέον πρόσβαση στο ιδιόκτητο FTTH δίκτυο της United Fiber, επιταχύνοντας την επίτευξη του επόμενου ορόσημου της εταιρείας, για περισσότερα από 950.000 σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι την άνοιξη του 2026, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο σε στρατηγικές περιοχές ανά την Ελλάδα:

  • Στην Αττική, δύνανται να συνδεθούν πάνω από 520.000 σπίτια, εκ των οποίων το 67% (350.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στην Πελοπόννησο, περισσότερα από 95.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, εκ των οποίων το 47% (45.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στη Θεσσαλία, η κάλυψη φτάνει τους 55.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 66% (36.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο της United Fiber καλύπτει πάνω από 110.000 σπίτια και επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 78% (87.000) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.
  • Στην Κρήτη, με έμφαση στο Ηράκλειο, περισσότεροι από 70.000 καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, εκ των οποίων το 41% (28.500) ήδη διαθέτει εσωτερική εγκατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στo πλαίσιο της ταχύτερης δυνατής ψηφιακής αναβάθμισης της χωράς, η United Fiber σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας προχωράει με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς στην εγκατάσταση οπτικής ίνας εντός των κτιρίων στις περιοχές κάλυψης της με FTTH, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που παρέχει το Smart Readiness μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, εγκαθιστώντας οπτική ίνα και υποδομές για έξυπνους μετρητές σε περισσότερα από 20.000 κτίρια, αριθμός που αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 30.000 κτίρια ανάλογα με τη συνολική διάρκεια του προγράμματος εντός 2026.

united-fiberxarths.jpg

Οι επενδύσεις της United Fiber για την ανάπτυξη των κύριων υποδομών δικτύου συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς με αποκορύφωμα για το 2025 την ολοκλήρωση της νέας οπτικής διασύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κατασκευάζοντας νέο οπτικό δίκτυο μήκους άνω των 600 χιλιομέτρων, ενισχύοντας τις συνδέσεις με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με κόμβους της Δυτικής Ευρώπης. Με την υποδομή αυτή, διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η ευελιξία των υφιστάμενων διασυνδέσεων με Τουρκία, Μέση Ανατολή και Βουλγαρία, παρέχοντας νέα εναλλακτική οπτική διαδρομή προσδίδοντας παράλληλα ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο κύριο οπτικό δίκτυο της εταιρίας.

Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου ύψους €2 δισ. της United Group για την Ελλάδα έως το 2027, όπου πάνω από €1,2 δισ. έχει ήδη επενδυθεί, η United Fiber, δρώντας ως καταλύτης για τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο αναπτυξιακό μοντέλο, συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας, έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της United Fiber, σημείωσε: «Η υπέρβαση των 850.000 σπιτιών και επιχειρήσεων που έχουν σήμερα πρόσβαση στο FTTH δίκτυό μας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο και επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας πλάνο. Επενδύουμε με ταχύτητα, ποιότητα και μακροπρόθεσμο όραμα σε υποδομές που θωρακίζουν ψηφιακά τη χώρα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οικονομία του Gigabit και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, επιταχύνουμε την εγκατάσταση οπτικής ίνας μέχρι το εσωτερικό των κτιρίων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν αξιόπιστες, και υπερυψηλές ταχύτητες. Η United Fiber θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2030».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου στο Μαρούσι

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εννέα θάνατοι νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας σε έναν μήνα - Ποινική έρευνα από τις αρχές

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Συνελήφθη 41χρονος που είχε διαπράξει πάνω από 30 κλοπές

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Παγετός στην Ολλανδία: Σε «πίστα πατινάζ» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Άμστερνταμ - Το viral βίντεο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Μάχη για την υπεράσπιση του πρώην ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας

11:35LIFESTYLE

Survivor: Υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση και στο «κόκκινο» οι εντάσεις

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσβησε» ξαφνικά στον ύπνο του 52χρονος υπάλληλος του Δήμου

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Υπογράφηκε η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

11:29ΥΓΕΙΑ

Γιατί ο κόσμος κάνει λιγότερα παιδιά - Το νέο αναπαραγωγικό τοπίο και οι πολιτικές για αύξηση των γεννήσεων

11:28WHAT THE FACT

Λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο έχουν το σπάνιο «χρυσό» αίμα

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ψάχνει τη... βόμβα με Φρεντ από Φενέρμπαχτσε

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Κλειστά αεροδρόμια στην κεντρική Ευρώπη λόγω παγετού - Προβλήματα σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή δήλωση Αρβανίτη για Mercosur: Δεν θα επικυρώσουμε τις πραξικοπηματικές πρακτικές της Φον ντερ Λάιεν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έρχονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών  – Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσαταφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling (video)

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Κλείσιμο των δρόμων σε όλη την Ελλάδα την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλαβί: Το σχέδιο του γιου του πρώην σάχη για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι πυρπολούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Να εφαρμοστεί ο νόμος

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ