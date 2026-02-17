Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, στο πλαίσιο του «δεύτερου κύματος» καινοτομίας αυτού του κοσμοϊστορικού ψηφιακού «εργαλείου». Ο διευθύνων σύμβουλος της Inworld, Κάιλαν Γκιμπς, ίδρυσε έναν επιταχυντή για start–ups που ανήκουν σε αυτή τη νέα φάση της AI· εταιρείες όπως οι Particle, Luvu και Status επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τον χώρο των Μέσων, της φυσικής κατάστασης και των παιχνιδιών.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείτο κυρίως για τη μείωση κόστους. Πλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρηματιών και επενδυτών προσπαθεί να περάσει σε μία νέα εποχή. Το επόμενο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως υποστηρίζουν, θα καθοριστεί από νέα είδη προϊόντων· εφαρμογές, παιχνίδια και υπηρεσίες που απλώς δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πριν από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Το ονομάζουν «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης

«Το “πρώτο κύμα” της τεχνητής νοημοσύνης έκανε φθηνότερα τα υπάρχοντα προγράμματα. Αυτοματοποίηση. Αποδοτικότητα. Το επόμενο κύμα δημιουργεί πράγματα που δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν νωρίτερα. Νέα προϊόντα. Νέες εμπειρίες. Νέα έσοδα. Η διαφορά είναι μεταξύ εξοικονόμησης και δημιουργίας αξίας», σημειώνει ο Γκιμπς, μιλώντας στο Business Insider.

Για εκείνον, αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Αν η τεχνητή νοημοσύνη απλώς μειώνει κόστη, αναδιανέμει αξία μέσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Όμως, αν επιτρέπει νέα καταναλωτικά προϊόντα –για τα οποία οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν– επεκτείνει συνολικά την «οικονομική πίτα».

Τον Ιανουάριο, ο Γκιμπς ίδρυσε έναν επιταχυντή στη Silicon Valley για να υποστηρίξει έως και 30 νεοφυείς επιχειρήσεις του «δεύτερου κύματος», ήτοι εταιρείες που δημιουργούν νέες εμπειρίες για τον καταναλωτή και όχι απλώς chatbots πάνω σε παλιά workflows. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και venture capital funds (σ.σ. επενδυτικά ταμεία με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και υψηλό ρίσκο) όπως οι Khosla Ventures και Lightspeed Venture Partners, καθώς και ηγετικά στελέχη από OpenAI, Google και Stripe.

Ορισμένες start–ups ήδη εκπροσωπούν αυτήν τη φιλοσοφία:

Particle: Πλατφόρμα ειδήσεων που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για νέα formats, όπως αποσπάσματα podcasts συνδεδεμένα με σχετικά θέματα.

Luvu: Εφαρμογή φυσικής κατάστασης με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και άμεση ανατροφοδότηση, ακόμη και με ενίσχυση μέσω reinforcement learning (σ.σ. αλγόριθμος που μαθαίνει μέσα από δοκιμές και λάθη, βασιζόμενος σε ανταμοιβές και τιμωρίες).

Status: Παιχνίδι κοινωνικής προσομοίωσης όπου οι χρήστες παίζουν ρόλους σε AI–generated κόσμους, δημιουργώντας μοναδικές και ζωντανές εμπειρίες.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του «δεύτερου κύματος», το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν καθορίζεται πλέον από τη μείωση κόστους, αλλά από πρωτογενή προϊόντα και εμπειρίες που εκπλήσσουν, κινητοποιούν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν σε μεγάλη κλίμακα.

