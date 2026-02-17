Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

Το «πρώτο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης έκανε φθηνότερα τα υπάρχοντα προγράμματα – Το δεύτερο αλλάζει δυνητικά τον τρόπο που ζούμε

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ
UNSPLASH.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, στο πλαίσιο του «δεύτερου κύματος» καινοτομίας αυτού του κοσμοϊστορικού ψηφιακού «εργαλείου». Ο διευθύνων σύμβουλος της Inworld, Κάιλαν Γκιμπς, ίδρυσε έναν επιταχυντή για start–ups που ανήκουν σε αυτή τη νέα φάση της AI· εταιρείες όπως οι Particle, Luvu και Status επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τον χώρο των Μέσων, της φυσικής κατάστασης και των παιχνιδιών.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείτο κυρίως για τη μείωση κόστους. Πλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρηματιών και επενδυτών προσπαθεί να περάσει σε μία νέα εποχή. Το επόμενο κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως υποστηρίζουν, θα καθοριστεί από νέα είδη προϊόντων· εφαρμογές, παιχνίδια και υπηρεσίες που απλώς δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πριν από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Το ονομάζουν «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης

«Το “πρώτο κύμα” της τεχνητής νοημοσύνης έκανε φθηνότερα τα υπάρχοντα προγράμματα. Αυτοματοποίηση. Αποδοτικότητα. Το επόμενο κύμα δημιουργεί πράγματα που δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν νωρίτερα. Νέα προϊόντα. Νέες εμπειρίες. Νέα έσοδα. Η διαφορά είναι μεταξύ εξοικονόμησης και δημιουργίας αξίας», σημειώνει ο Γκιμπς, μιλώντας στο Business Insider.

Για εκείνον, αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Αν η τεχνητή νοημοσύνη απλώς μειώνει κόστη, αναδιανέμει αξία μέσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Όμως, αν επιτρέπει νέα καταναλωτικά προϊόντα –για τα οποία οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν– επεκτείνει συνολικά την «οικονομική πίτα».

Τον Ιανουάριο, ο Γκιμπς ίδρυσε έναν επιταχυντή στη Silicon Valley για να υποστηρίξει έως και 30 νεοφυείς επιχειρήσεις του «δεύτερου κύματος», ήτοι εταιρείες που δημιουργούν νέες εμπειρίες για τον καταναλωτή και όχι απλώς chatbots πάνω σε παλιά workflows. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και venture capital funds (σ.σ. επενδυτικά ταμεία με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και υψηλό ρίσκο) όπως οι Khosla Ventures και Lightspeed Venture Partners, καθώς και ηγετικά στελέχη από OpenAI, Google και Stripe.

Ορισμένες start–ups ήδη εκπροσωπούν αυτήν τη φιλοσοφία:

Particle: Πλατφόρμα ειδήσεων που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για νέα formats, όπως αποσπάσματα podcasts συνδεδεμένα με σχετικά θέματα.

Luvu: Εφαρμογή φυσικής κατάστασης με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και άμεση ανατροφοδότηση, ακόμη και με ενίσχυση μέσω reinforcement learning (σ.σ. αλγόριθμος που μαθαίνει μέσα από δοκιμές και λάθη, βασιζόμενος σε ανταμοιβές και τιμωρίες).

Status: Παιχνίδι κοινωνικής προσομοίωσης όπου οι χρήστες παίζουν ρόλους σε AI–generated κόσμους, δημιουργώντας μοναδικές και ζωντανές εμπειρίες.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του «δεύτερου κύματος», το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν καθορίζεται πλέον από τη μείωση κόστους, αλλά από πρωτογενή προϊόντα και εμπειρίες που εκπλήσσουν, κινητοποιούν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν σε μεγάλη κλίμακα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

12:45LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία σημεία «κλειδιά» από τις υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες καφενείου

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία - Οι στόχοι και το πρόγραμμά του

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου - Απελευθέρωσαν 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

12:30LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τον «El Greco»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

12:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μητσιά - Καρατζόγλου» στο Θέατρο Άλσος χειμερινό!

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινή γυμναστική για τον Μακρόν - Τζόκινγκ στους δρόμους της Βομβάης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Jesse Jackson - Αγωνίστηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα πολιτικά δικαιώματα

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ