Τι είναι η κουλτούρα «9-9-6»: Πώς οι εταιρείες AI καθιερώνουν εργασία 72 ωρών

Ο ιστότοπος προσλήψεων της Rilla, μιας τεχνολογικής επιχείρησης με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι εντυπωσιακός, γεμάτος με φωτογραφίες χαρούμενων νεαρών εργαζομένων και διακοσμημένος με αισιόδοξα μίνι σλόγκαν όπως «τρελή ταχύτητα», «άπειρη περιέργεια» και «εμμονή στον πελάτη».

Λίγο πιο κάτω, υπάρχουν υποσχέσεις για άφθονα προνόμια σε όσους επιλέξουν να εργαστούν εκεί: ανταγωνιστικές αποδοχές, δωρεάν γεύματα, δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήριο, δωρεάν ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Αλλά μετά έρχεται το «αγκάθι».

Κάθε αγγελία εργασίας περιέχει μια προειδοποίηση: «Μην υποβάλετε αίτηση αν δεν σας ενθουσιάζει η προοπτική να εργάζεστε περίπου 70 ώρες την εβδομάδα με μερικούς από τους πιο φιλόδοξους ανθρώπους της Νέας Υόρκης».

Η «προειδοποίηση» που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Rilla Rilla

Η Rilla πουλάει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν στους εργοδότες να παρακολουθούν τους εργαζομένους τους όταν αυτοί βρίσκονται εκτός γραφείου και αλληλεπιδρούν με πελάτες. Η εταιρεία έχει γίνει κάτι σαν πρότυπο για μια ταχέως εξελισσόμενη κουλτούρα στο χώρο εργασίας, γνωστή ως 996, που μερικές φορές αναφέρεται και ως κουλτούρα της σκληρής δουλειάς. Με απλά λόγια, η εταιρεία δίνει έμφαση στις πολλές ώρες εργασίας, συνήθως από τις 09.00 έως τις 21.00, έξι ημέρες την εβδομάδα (εξ ου και το «996»).

Για τους περισσότερους από εμάς, αυτό θα ήταν εξαντλητικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Will Gao, υπεύθυνο ανάπτυξης της Rilla, οι 120 υπάλληλοι της εταιρείας δεν το βλέπουν έτσι.

«Ψάχνουμε για ανθρώπους που είναι σαν Ολυμπιονίκες, με χαρακτηριστικά όπως, εμμονή και άπειρη φιλοδοξία. Να είναι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν απίστευτα πράγματα και να διασκεδάζουν πολύ ενώ τα κάνουν», λέει.

Ο Will Gao BBC

Αυτή η προσέγγιση στην εργασία έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στον τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, και για καλό λόγο. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προχωρά με τρελούς ρυθμούς και εταιρείες σε όλο τον κόσμο εργάζονται εντατικά για να αναπτύξουν τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί και να αποφέρει κέρδη.

Τεράστια ποσά επενδύονται σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, πολλές από τις οποίες είναι νεοσύστατες. Αλλά για κάθε φιλόδοξο ιδρυτή εταιρείας, ο πάντα παρών φόβος είναι ότι κάποιος άλλος θα φτάσει πρώτος στον στόχο. Η ταχύτητα είναι ουσιώδης – και οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας βρίσκονται υπό πίεση να εργάζονται σκληρότερα και περισσότερο, για να επιτύχουν γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι τεμπέληδες δεν είναι φίλοι μου!

Η κουλτούρα 996 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα πριν από μια δεκαετία. Υιοθετήθηκε από εταιρείες τεχνολογίας και νεοσύστατες επιχειρήσεις σε μια εποχή που η χώρα επικεντρωνόταν όλο και περισσότερο στη μετατροπή της από το εργαστήριο του κόσμου για φθηνά προϊόντα σε ηγέτη στις προηγμένες τεχνολογίες.

Και κατάφερε να έχει μερικούς ισχυρούς υποστηρικτές. Μεταξύ αυτών ήταν ο Jack Ma, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του γίγαντα λιανικής Alibaba.com. «Προσωπικά πιστεύω ότι το να μπορείς να εργάζεσαι 996 είναι μια τεράστια ευλογία», έγραψε σε μια ανάρτηση του σε ένα blog. «Δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες. Οι πιο επιτυχημένοι ή φιλόδοξοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, αθλητές, αξιωματούχοι και πολιτικοί εργάζονται 996 ή και περισσότερο», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση. «Δεν είναι επειδή έχουν εξαιρετική επιμονή, αλλά επειδή είναι βαθιά παθιασμένοι με την καριέρα που έχουν επιλέξει», πρόσθεσε.

Ένας άλλος ενθουσιώδης υποστηρικτής της κουλτούρας 996 ήταν ο Richard Liu, ιδρυτής του γίγαντα λιανικής JD.com, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον αυτού που θεωρούσε ως φθίνουσα εργασιακή ηθική της χώρας. «Οι τεμπέληδες δεν είναι φίλοι μου!», είχε γράψει σε ένα αμφιλεγόμενο email προς τους εργαζομένους του, το 2019.

Αλλά μια τέτοια στάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός κύματος διαδικτυακών καταγγελιών ότι οι εταιρείες αγνοούσαν την εργατική νομοθεσία και δεν πλήρωναν υπερωρίες, ενώ ανάγκαζαν τους υπαλλήλους να εργάζονται υπερβολικές ώρες. Λόγω αυτού, οι υποστηρικτές της κουλτούρας 996 στην Κίνα έχουν γίνει πιο ήσυχοι, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως.

Σε άλλες, όμως, χώρες η κουλτούρα εξακολουθεί να έχει οπαδούς.

Ο χρυσός «πυρετός» της τεχνητής νοημοσύνης

Η κουλτούρα 996 φαίνεται να «θριαμβεύει» στην αμερικανική βιομηχανία τεχνολογίας και αυτό συμβαίνει επειδή βιάζεται να αναπτύξει τρόπους χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι κυρίως εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που υιοθετούν αυτήν την κουλτούρα», εξηγεί στο BBC ο Adrian Kinnersley, ο οποίος διευθύνει επιχειρήσεις πρόσληψης προσωπικού στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Μία από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης διευθύνεται από τον Magnus Müller, έναν νεαρό επιχειρηματία γερμανικής καταγωγής. Είναι συνιδρυτής της Browser-Use, μιας επιχείρησης που αναπτύσσει εργαλεία για να βοηθά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να αλληλεπιδρούν με τους περιηγητές του διαδικτύου. Ο ίδιος ζει σε έναν κοινόχρηστο χώρο διαβίωσης και εργασίας, όπου αυτός και οι συνάδελφοί του ανταλλάσσουν συνεχώς ιδέες.

«Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε είναι δύσκολο. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό, και τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα έρχονται όταν απλά βυθίζεσαι πολύ βαθιά σε ένα πρόβλημα... και τότε ξαφνικά συμβαίνουν συναρπαστικά πράγματα», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Magnus Müller BBC

Η Browser-Use έχει σήμερα μόνο επτά υπαλλήλους, αλλά θέλει να προσλάβει περισσότερους. Ο Müller λέει ότι αναζητά άτομα με την ίδια νοοτροπία με τον ίδιο. Όποιος θέλει να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, λέει, δεν θα ταιριάζει.

«Αναζητούμε πραγματικά άτομα που είναι εθισμένα, που αγαπούν αυτό που κάνουν», τονίζει. «Είναι σαν το gaming. Είναι σαν να είσαι εθισμένος στα παιχνίδια... για εμάς, δεν μοιάζει πραγματικά με δουλειά. Απλά κάνουμε αυτό που αγαπάμε».

Άλλοι διαφωνούν. Ο Deedy Das είναι εταίρος στη Menlo Ventures, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις τεχνολογίας. Πιστεύει ότι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες είναι να επιμένουν οι υπάλληλοί τους να εργάζονται με ωράριο 996.

«Νομίζω ότι το λάθος των νέων ιδρυτών είναι ότι θεωρούν τις ώρες εργασίας από μόνες τους απαραίτητες και επαρκείς για να θεωρούν τους εαυτούς τους παραγωγικούς. Και εκεί βρίσκεται η πλάνη», εξηγεί. «Το να αναγκάζεις τους υπαλλήλους σου να έρχονται στη δουλειά και να δουλεύουν σκληρά είναι ένα παράγωγο αυτής της νοοτροπίας».

Πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποξενώσει όσους έχουν οικογένειες, καθώς και τους έμπειρους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας που «μπορούν στην πραγματικότητα να εργάζονται πολύ λιγότερο και να επιτυγχάνουν πολύ περισσότερα, επειδή ξέρουν τι κάνουν». Προσθέτει ότι οι συνεχείς πολλές ώρες εργασίας θα οδηγήσουν σε μακροχρόνια εξάντληση.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι για τους ίδιους τους ιδρυτές εταιρειών, που έχουν επενδύσει προσωπικά και έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πολύ πλούσιοι αν η επιχείρησή τους επιτύχει, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

«Ειλικρινά, θα με εξέπληττε αν ένας ιδρυτής δεν δούλευε 70-80 ώρες την εβδομάδα. Μπορώ να πω προσωπικά... αν επενδύω σε έναν ιδρυτή που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αν δεν δουλεύει 70-80 ώρες την εβδομάδα, πιθανότατα δεν είναι μια καλή επένδυση».

Ο Deedy Das BBC

Κίνδυνοι για την υγεία

Ωστόσο, όσοι επιλέγουν να εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ μπορεί να καταλήξουν να πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της εργασίας πολλών ωρών στην υγεία δεν είναι καινούργιες. Στην Ιαπωνία, μια χώρα με μακρά παράδοση σκληρής εργασίας, όπου οι λεγόμενοι «μισθωτοί» δείχνουν απόλυτη αφοσίωση στους εργοδότες τους, υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό: Karōshi.

Σημαίνει θάνατο από υπερκόπωση και αναφέρεται κυρίως σε εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές προσβολές που υφίστανται άτομα που εργάζονται πολλές ώρες. Ένας άλλος όρος, το Karōjisatsu, αναφέρεται σε άτομα που αυτοκτονούν ή προσπαθούν να αυτοκτονήσουν λόγω του εργασιακού άγχους.

Και τα δύο φαινόμενα αναγνωρίζονται από την ιαπωνική νομοθεσία και οι οικογένειες έχουν, θεωρητικά, δικαίωμα αποζημίωσης από ένα κρατικό πρόγραμμα αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν και στην πράξη μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι ένας θάνατος οφείλεται στην υπερκόπωση.

Σε ευρύτερο επίπεδο, μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολλές ώρες εργασίας – που ορίζονται ως περισσότερες από 55 ώρες την εβδομάδα – οδήγησαν σε 745.000 θανάτους παγκοσμίως από εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές παθήσεις το 2016.

Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εργασία 55 ωρών ή περισσότερο την εβδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις κατά 17% σε σύγκριση με την εργασία 35-40 ωρών και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 35%.

Το όριο παραγωγικότητας

Στη συνέχεια, υπάρχει η παραγωγικότητα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι καθώς οι ώρες εργασίας αυξάνονται, η παραγωγικότητα αρχικά αυξάνεται - αλλά μόλις επιτευχθεί ένα όριο, αρχίζει να μειώνεται ξανά καθώς εμφανίζεται σωματική και πνευματική εξάντληση. Το «ιδανικό σημείο» αναγνωρίζεται ευρέως ότι είναι περίπου 40 ώρες την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει μια πρόσφατη μελέτη: «Με περίπου 40 ώρες ανά πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, οι εργαζόμενοι φαίνεται να είναι σε θέση να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους σε αρκετά καλό επίπεδο, αλλά όταν τα άτομα υπερβαίνουν αυτό το όριο και εργάζονται περισσότερες ώρες, η απόδοσή τους στην εργασία μειώνεται σταδιακά λόγω της αυξημένης κόπωσης και των κακών συνθηκών υγείας».

Με άλλα λόγια, μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο, η επιπλέον παραγωγικότητα σε κάθε ώρα εργασίας αρχίζει να μειώνεται.

Παρόλα αυτά, οι εταιρείες θα έχουν πάντα τον πειρασμό να απασχολούν λιγότερα άτομα και να τα αναγκάζουν να εργάζονται περισσότερες ώρες. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε επιπλέον υπάλληλος έχει ένα κόστος: πρέπει να προσληφθεί, να εκπαιδευτεί αν χρειαστεί και να αμειφθεί.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Michigan State University, η παραγωγικότητα μπορεί να μειωθεί τόσο απότομα ώστε «ένας υπάλληλος που εργάζεται 70 ώρες την εβδομάδα να μην έχει σχεδόν καμία διαφορά στην παραγωγή από έναν υπάλληλο που εργάζεται 50 ώρες την εβδομάδα».