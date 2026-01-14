Παντζάρι γίγας πάνω από 2,5 κιλά έβγαλε παραγωγός στα Χανιά
Ο παραγωγός δήλωσε περήφανος για το δημιούργημα του χωραφιού του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα παντζάρι γίγας έκλεψε την παράσταση στη λαΐκή αγορά στα Παχιανά των Χανίων το πρωί της Τετάρτης (14/1).
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το τεράστιο παντζάρι ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.
Ο κ. Σταματάκης, δήλωσε περήφανος για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του και χαμογελαστός ζύγισε το τεράστιο οπωροκηπευτικό μπροστά στην κάμερα.
Το μεγάλου μεγέθους και θρεπτικότατο οπωροκηπευτικό από την Γραμβούσα, ζυγίζει 2 κιλά και 640 γραμμάρια.
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:
Όσο για την γεύση του… ο Χανιώτης παραγωγός μας υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά!
Δείτε επίσης το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παντζάρι γίγας πάνω από 2,5 κιλά έβγαλε παραγωγός στα Χανιά
11:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε σπίτι στη Φωκίδα - Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
11:41 ∙ WHAT THE FACT