Παντζάρι γίγας πάνω από 2,5 κιλά έβγαλε παραγωγός στα Χανιά

Ένα παντζάρι γίγας έκλεψε την παράσταση στη λαΐκή αγορά στα Παχιανά των Χανίων το πρωί της Τετάρτης (14/1).

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το τεράστιο παντζάρι ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά και ανήκει στον Χανιώτη παραγωγό Μιχάλη Σταματάκη.

Ο κ. Σταματάκης, δήλωσε περήφανος για το εντυπωσιακό δημιούργημα του χωραφιού του και χαμογελαστός ζύγισε το τεράστιο οπωροκηπευτικό μπροστά στην κάμερα.

Το μεγάλου μεγέθους και θρεπτικότατο οπωροκηπευτικό από την Γραμβούσα, ζυγίζει 2 κιλά και 640 γραμμάρια.

Όσο για την γεύση του… ο Χανιώτης παραγωγός μας υπόσχεται μεγάλη νοστιμιά!

