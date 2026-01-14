Μύκονος: Αντιδράσεις των κατοίκων «φουσκωμένους» λογαριασμούς νερού – Από τα 125 στα… 765 ευρώ

Αντιδράσεις στη Μύκονο για τους –κατά πολύ– αυξημένους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης που έφτασαν σε εκατοντάδες κατοίκους του νησιού, τις τελευταίες ημέρες.

Πολλοί καταγγέλλουν υπέρογκες χρεώσεις, καθώς τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν είναι τριπλάσια, τετραπλάσια, σε ορισμένες περιπτώσεις και πενταπλάσια σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι καταγγελίες από κατοίκους της Άνω Μεράς, οι οποίοι αναφέρουν ότι χρεώθηκαν ποσό 150 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης, παρ’ ότι στην περιοχή τους δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο, όπως υποστηρίζουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυρίας Άννας, μόνιμης κατοίκου Άνω Μεράς, η οποία στον προηγούμενο λογαριασμό είχε πληρώσει 125 ευρώ, ενώ στον τελευταίο χρονικά καλείται να καταβάλλει 765 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και η χρέωση για αποχέτευση που, σύμφωνα με εκείνη, δεν παρέχεται.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις έχουν προκαλέσει σάλο, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν την οργή τους μέσω των κοινωνικών δικτύων. Άλλη κάτοικος καταγγέλλει ότι η καταμέτρηση του υδρομέτρου πραγματοποιήθηκε έπειτα από 5 μήνες, ενώ συνήθως γίνεται ανά τρίμηνο, γεγονός που –όπως σημειώνει– συνέβαλε στη σημαντική αύξηση του τελικού ποσού.