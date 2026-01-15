Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων - Τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των έκτακτων κρίσεων 2026 του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων - Τα ονόματα
Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στις έκτακτες κρίσεις 2026 έκρινε ως ακολούθως:

1. Με το Πρακτικό 01/2026 στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αγγελόπουλο Χρήστο
  • (2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δακτυλούδη Παναγιώτη
  • (3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δρόσου Αικατερίνη
  • (4) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Τρίπλη Ηλία
  • (5) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Παχούμη Γεώργιο
  • (6) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μπασδέκη Κωνσταντία
  • (7) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Παπαχρήστου Νικόλαος
  • (8) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Σκότη Θωμά
  • (9) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δέλλιο Γεώργιο
  • (10) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ)Τσελεπίδου Μαρία
  • (11) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μπουλιακούδη Μαρία
  • (12) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Πατσαρούχα Σοφία
  • (13) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αδαμίδου Αθανασία
  • (14) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Κουκούτση Αθανάσιο
  • (15) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Σιοτρόπου Ευαγγελία
  • (16) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Ασλανίδη Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντεςτη σταδιοδρομία τους» τους :

  • (1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αθανασίου Ευαγγελία
  • (2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Ξεσφιγγούλη Ηλία
  • (3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Κουμπογιάννη Γεώργιο
  • (4) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μαρτίνου Θεοδώρα

2. Με το Πρακτικό 02/2026 στο Κοινό Νομικό Σώμα:

α. «Προακτέους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δακτυλούδη Παναγιώτη
  • (2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δρόσου Αικατερίνη
  • (3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Τσελεπίδου Μαρία

3. Με το Πρακτικό 03/2026 Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

α. «Διατηρητέους», τους:

  • (1) Συνταγμτάρχη (ΟΕ) Τσεκούρα Χαράλαμπο
  • (2) Συνταγματάρχη (ΟΕ) Τσαγκαλίδη Παναγιώτη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντεςτη σταδιοδρομία τους» τους:

  • (1) Συνταγμτάρχη (ΟΕ) Παπαζίδη Ματθαίο
  • (2) Συνταγμτάρχη (ΟΕ) Παληβογιάννη Παναγιώτη

4. Με το Πρακτικό 04/2026 στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέοους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Μπακιρτζή Χρήστο
  • (2) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) ΛιώταΙωάννη
  • (3) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Μπατζάκη Νικόλαο
  • (4) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Βασιλάκη Ιωάννη
  • (5) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Χανδρινού Αγγελική

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Ρουλάκη Σταμάτιο
  • (2) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Βόσσο Βασίλειο
  • (3) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Κόγια Αντώνιο

5. Με το Πρακτικό 05/2026 στο Κοινό Σώμα της Πληροφορικής

  • «Προακτέος» ο Συνταγματάρχης (ΠΛΗ) Λιώτας Ιωάννης.

6. Με το Πρακτικό 06/2026 στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

α. «Διατηρητέοους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μαρκάκη Νεκτάριο
  • (2) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Ιστρατόγλου Κυριάκο (Αλέξιο)
  • (3) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Πλυταριά Παναγιώτη
  • (4) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μπόλη Γρηγόριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

  • (1) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Τσιρανίδη Ιωάννη
  • (2) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Τζιαχρή Δημήτριο
  • (3) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Πατεράκη Μαρίνο
  • (4) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Γκούσκο Γεώργιο
  • (5) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο

7. Με το Πρακτικό 07/2026 στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

  • «Προακτέος» ο Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μαρκάκης Νεκτάριος.

