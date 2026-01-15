Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε η Περιμετρική της Πάτρας
Τα τρακτέρ παραμένουν στην άκρη του δρόμου
Οι αγρότες του μπλόκου στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας άνοιξαν την κυκλοφορία στα οχήματα το πρωί της Πέμπτης (15/01).
Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο από τις 8 Δεκεμβρίου αποφάσισαν το άνοιγμα του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα, στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε χθες.
Τα τρακτέρ ωστόσο παραμένουν στην άκρη του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και την περίοδο των εορτών, σύμφωνα με το tempo24.news.
