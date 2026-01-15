Εύβοια: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει - Μαθητής και ο πατέρας του στο όχημα - Πήγαιναν στο σχολείο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/01) στην Εύβοια, όταν φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει αυτοκίνητο που επέβαιναν πατέρας και γιος στην περιοχή του Βασιλικού, νότια της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, οι επιβαίνοντες που κατευθυνόταν στο Γυμνάσιο που φοιτά ο μαθητής πρόλαβαν ευτυχώς και βγήκαν από το Ι.Χ. Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις της Π.Υ. Χαλκίδας που έσβησαν την φωτιά στο αυτοκίνητο που υπέστη μεγάλες υλικές ζημιές.

