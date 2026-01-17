Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 375 δισ. ευρώ για λύση του Στεγαστικού

Ελεύθερος Τύπος: Τα μυστικά για το φόρο κληρονομιάς

Η Καθημερινή: Πρόταση για «κόφτη» στις αυξήσεις ενοικίων

Τα Νέα: Κωδικός 8%-14%

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη: Τι θα πει ο Τσίπρας για εθνικά και για προοδευτική κυβερνητική προοπτική

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: «Πετύχαμε στρατηγικό χτύπημα στο τουρκικό εξοπλιστικό», λέει ο ναύαρχος Εγκολφόπουλος - Πώς οι Belharra «κλείνουν» Αιγαίο και αν. Μεσόγειο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Ιανουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πρόγραμμα 1,68 δισ. ευρώ για «ασπίδα» κατά των drones

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: 100 πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί από την 8η Ιανουαρίου

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η πολιτική αεροπορία προειδοποιεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις πάνω από το Μεξικό

04:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρευνα για παρακώλυση επιχειρήσεων της ICE κατά αξιωματούχων στη Μινεσότα

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: 10.000 στρατιώτες στην μάχη κατά των συμμοριών

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι διοργανωτές απέσυραν την πρόσκληση για την διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Έλληνας πρέσβης παρουσίασε τα διαπιστευτηριά του

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέες συνομιλίες Ουκρανίας - ΗΠΑ στο Μαϊάμι για τον τερματισμό του πολέμου

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και υπουργός Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντ: Επτά στρατιωτικοί νεκροί σε συγκρούσεις με παραστρατιωτικούς του Σουδάν

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδές φοιτήτριες υποχρεώθηκαν να ζουν με μετανάστες για να «βοηθήσουν στην ένταξή» τους - Βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτή είναι η 31μελής αντιπροσωπεία που θα βρεθεί στο Μαξίμου - Εκτός ο Ανεστίδης

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: «Πετύχαμε στρατηγικό χτύπημα στο τουρκικό εξοπλιστικό», λέει ο ναύαρχος Εγκολφόπουλος - Πώς οι Belharra «κλείνουν» Αιγαίο και αν. Μεσόγειο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο τραγουδιστής Τόνι Νταλάρα

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στο Αμβούργο: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες - «Σφηνώθηκε» στα συντρίμμια ο οδηγός

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι το τελευταίο αντίο - Οι γαλαζοαίματοι που θα δώσουν το «παρών»

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο, χιόνια και δυνατές βροχές - Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Έκανα χιούμορ» - Τι απαντά για τις αντιδράσεις στην δήλωσή του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

