Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Στο τραπέζι εφάπαξ για 1.000.000 εργαζομένους!

Ελεύθερος Τύπος: Τι θα πληρωθεί μέσα στο 2026

Τα Νέα: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ρεκόρ στις πωλήσεις pick-up στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μόλις μήνα!

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112 στην περιοχή – Τι αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος στο newsbomb.gr

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: Aνοίγει σήμερα η αυλαία για το ετήσιο ραντεβού της παγκόσμιας ελίτ - Την Τετάρτη η ομιλία Τραμπ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αιχμή της Λούκας Κατσέλη με άρωμα «παλιού ΠΑΣΟΚ» για Σημίτη - Αρσένη

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο με το «καλημέρα» στον Κηφισό – Έργα για τρεις μέρες, πού θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτές είναι οι πέντε κατηγορίες φορολογούμενων που θα πληρώσουν λιγότερα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει»

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω...τρίτου: Θα επισκεφθεί ελεύθερο Ιράν, ελεύθερη Αβάνα και ελεύθερο Καράκας

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

06:48ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Μαρτυρίες: «Ήταν σαν σεισμός, χάος από συντρίμμια»

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Θα αγοράσουμε πίσω την Αμερική» - Βρετανός δημοσιογράφος αστειεύτηκε για τις αξιώσεις του Τραμπ στη Γροιλανδία

06:32LIFESTYLE

Eurovision-Εθνικός τελικός: Τα 28 τραγούδια στη μάχη των εντυπώσεων και το μεγάλο φαβορί

06:28LIFESTYLE

Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο αξίας 3.000.000.000 δολαρίων

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρώτο Eurogroup σήμερα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο «καμπανάκι» - Η ατζέντα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Δύο χρόνια προετοίμαζε τη φυγή της η 16χρονη – Βρίσκεται εκτός Ελλάδας εκτιμούν οι Αρχές

21:26LIFESTYLE

11:18ΕΛΛΑΔΑ

06:28LIFESTYLE

05:46ΚΟΣΜΟΣ

06:04ΚΑΙΡΟΣ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

14:40ΚΑΙΡΟΣ

07:27ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

02:24ΕΛΛΑΔΑ

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

07:38ΕΛΛΑΔΑ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07:54ΕΛΛΑΔΑ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

10:23ΕΛΛΑΔΑ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

