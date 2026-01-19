Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στο τραπέζι εφάπαξ για 1.000.000 εργαζομένους!
Ελεύθερος Τύπος: Τι θα πληρωθεί μέσα στο 2026
Τα Νέα: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ρεκόρ στις πωλήσεις pick-up στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μόλις μήνα!
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιανουαρίου
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος