Μέλπω Ζαρόκωστα: Το τελευταίο χειροκρότημα στην ηθοποιό - «Είχε ένα ευτυχές τέλος» είπε ο γιος της

Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι αποχαιρέτησαν την ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα που πέθανε στα 92 της χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Η κηδεία της ηθοποιού τελέστηκε στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.

Στη κηδεία της αξέχαστης ηθοποιού έδωσαν το «παρών» αρκετοί από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Γιώργος Γεωργίου και η Άννα Φόνσου.

Ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος INTIME NEWS

Ο Γιώργος Γεωργίου και ο Σπύρος Μπιμπίλας INTIME NEWS

Ο Σπύρος Πώρος INTIME NEWS

Η Άννα Φόνσου INTIME NEWS

Συγκινημένος ο γιος της

Συγκινημένος ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, έφτασε στο νεκροταφείο και μίλησε για την απώλεια της μητέρας του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τη μεταφέρει στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου και πέρασε τις τελευταίες τις στιγμές.

Αναλυτικότερα ο γιος της δήλωσε: «Είναι δύσκολη όντως η ημέρα, διότι συμβολικά είναι ένας αποχαιρετισμός, βέβαια ο δρόμος της Μέλπως προς τον παράδεισο έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα πλέον είναι και μία φάση ξεκούρασης γι' αυτήν. Υπάρχει και η ανακούφιση, γιατί τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε να υποφέρει τη γυναίκα. Δεν υπέφερε πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι είχε ένα ευτυχές τέλος. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για τις τελευταίες της στιγμές. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Γηροκομείο Αθηνών, ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές.

Με προέτρεψε η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, και εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, διότι μετά την πτώση της υγείας της ήταν στο σπίτι για 3-4 μήνες, το οποίο δεν της άρεσε, είχε κάποια κατάθλιψη, δεν έτρωγε. Μόλις πήγε στο περιβάλλον του γηροκομείου, την περιποιήθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο».

