Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

Τα πρώτα λόγια του γιου της ηθοποιού, Αλέξανδρου Παγουλάτου, μετά την είδηση θανάτου της

Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ένας άνθρωπος δραστήριος, ακούραστος, αγωνίστηκε σκληρά», δήλωσε ο γιος της

Η Μέλπω Ζαρόκωστα

Για την μητέρα του, Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 92 ετών, μίλησε στο Στούντιο 4 ο Αλέξανδρος Παγουλάτος, το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου.

Ο γιος της ηθοποιού μίλησε για την ίδια ως άνθρωπο, ως μητέρα, ενώ αναφέρθηκε στους τελευταίους μήνες της ζωής της, όταν λόγω προχωρημένης άνοιας, μεταφέρθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

«Η Μέλπω ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και δυνατός, ο οποίος ξεκίνησε με μηδέν εφόδια. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τη βοήθησε η εμφάνισή της, τη βοήθησε και η σχέση της με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ δημιουργικό, ακούραστο», είπε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

Για την Μέλπω Ζαρόκωστα ως μητέρα, ο ίδιος σημείωσε: «Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη μαζί μου. Μου έδωσε αγάπη σε υπερβολικό βαθμό θα μπορούσα να πω. Ήξερε ότι ήταν υπερπροστατευτική και ασφυκτική και προσπαθούσε να το πολεμήσει αυτό, ακούγοντας συμβουλές ειδικών και τον πατέρα μου, ο οποίος προσπαθούσε να αναστείλει την υπερπροστατευτικότητά της. Έκανε βήματα, δηλαδή μεγάλωσα στην εφηβεία με ελευθερίες».

Όσον αφορά στο γεγονός ότι η μητέρα του τον τελευταίο χρόνο ζούσε στο γηροκομείο, εξήγησε ότι διάγνωσή της με άνοια και η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της επέβαλαν αυτή τη λύση. «Μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, του 2024, είχε σταδιακά άνοια, αλλά ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να μείνει μόνη της. Έφθινε δηλαδή η δραστηριότητά της, αλλά ήταν κάπως καλά ακόμα. Από τον Αύγουστο και μετά είχε μια φυσική πτώση. Την κρατήσαμε τρεις μήνες στο σπίτι με μια νοσοκόμα, δεν της πήγαινε όμως αυτό», ανέφερε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.

«Σε συνεννόηση με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα κανονίσαμε και μπήκε στο γηροκομείο. Από τη στιγμή που μπήκε, η κοινωνικότητα, τα βλέμματα που την παρακολουθούσαν, οι άνθρωποι που της μιλούσαν ανέβασαν κατακόρυφα τη διάθεσή της. Όταν έφυγε από το σπίτι -και το φέρνω και λίγο βάρος- δεν έτρωγε. Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της, άρχισε να τρώει κανονικότατα. Μπορώ να πως ότι πέρασε αρκετά ευτυχισμένα και ήρεμα αυτόν τον έναν χρόνο», πρόσθεσε ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα.

