Κακοκαιρία: Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

Εντός της επόμενης ώρας η Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να λάβει την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, την αυριανή ημέρα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής των μετεωρολόγων στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφέρει ότι για αύριο αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές κατά τόπους καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής.

Οι μετεωρολόγοι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο κατά πληροφορίες προτείνουν να μην ανοίξουν αύριο τα σχολεία για προληπτικούς λόγους. Μέσα στην επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης, αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σε ακόμη δύο μετεωρολογικά μοντέλα οπότε και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς θα ανακοινώσει την απόφαση.