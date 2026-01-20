Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πώς τις τοποθετούμε στις ρόδες του αυτοκινήτου ενόψει κακοκαιρίας

Υποχρεωτικό είναι για τους οδηγούς αυτοκινήτων να έχουν μαζί τους στο όχημα αντιολισθητικές αλυσίδες τις ημέρες της κακοκαιρίας και αρκετοί είναι αυτοί που σπεύδουν να τις προμηθευτούν, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης, ο Δημήτρης Μεντάκης εξήγησε πώς βάζουμε σωστά τις αλυσίδες. Όπως αναφέρει, «η αλυσίδα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να γράφει και τα νούμερα του ελαστικού πάνω στο κουτί ώστε να είναι η κατάλληλη. Κοιτάζουμε πρώτα να είναι ξεμπλεγμένη. Ερχόμαστε στο όχημα πάνω στο ελαστικό μας την απλώνουμε».

Τονίζει ότι «το οδόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και να μην έχει χιόνι. Περνάμε την αλυσίδα περιμετρικά, ανεβαίνουμε πίσω από τον τροχό μας, ασφαλίζουμε το κούμπωμα τον κρίκο τον εξωτερικό της εξωτερικής αλυσίδας. Σπρώχνουμε το συρματόσχοινο στο πίσω μέρος του τροχού. Μετά κάνουμε την ίδια διαδικασία στην κάτω πλευρά της αλυσίδας ενώνουμε και με δύναμη και τραβάμε όσο πιο σφιχτά γίνεται».

Πώς βάζουμε χιονοκουβέρτες

Υπάρχει, όμως, και μια πιο απλή και εύκολη λύση για κάποιον που δεν γνωρίζει πως να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες: η χιονοκουβέρτα. Η λύση αυτή, ωστόσο, είναι πιο αναλώσιμη, καθώς μπορεί να σκιστεί εύκολα σε αντίθεση με τις αλυσίδες που είναι ανθεκτικές.

«Η χιονοκουβέρτα είναι πιο απλή διαδικασία, αλλά πάλι πρέπει να είναι το σωστό νούμερο. Βάζουμε την χιονοκουβέρτα περνάμε από πάνω ώστε να έρθει στο πίσω μέρος του τροχού και τη φοράμε σαν να θέλουμε να το σκεπάσουμε να μη κρυώσει. Κάνουμε το αυτοκίνητο λίγο πίσω ώστε να έρθει στο κάτω σημείο που πατάει και να το κουμπώσουμε», εξηγεί ο Δημήτρης Μεντάκης.

«Είναι σημαντικό όταν φτάσουμε στον προορισμό να αφαιρέσουμε τις χιονοκουβέρτες, προειδοποίησε. «Όταν φτάσουμε στον προορισμό μας πρέπει να τις αφαιρέσουμε από το λάστιχο γιατί είναι ένα βρεγμένο πανί και με το κρύο θα παγώσει και θα κολλήσει στο οδόστρωμα».

Οι τιμές για τις αντιολισθητικές αλυσίδες κυμαίνονται από 35- 300 ευρώ. Οι χιονοκουβέρτες, από την άλλη πλευρά, κυμαίνονται από 32-90 ευρώ.

