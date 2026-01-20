Γωγώ Ρωμαίου: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» - Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για την συνωνυμία

Μία συνωνυμία και μία ανάρτηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει παρεξήγηση στα social media με θύμα την τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου.

Η επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου Bodega, Μπέλλα Αμπατζάκη, σε ανάρτησή της ανακοίνωσε το θάνατο της Γωγώς Ρωμαίου: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», συνοδεύοντας το μήνυμά της με λόγια αποχαιρετισμού. Όπως αποδείχθηκε δεν επρόκειτο για τη γνωστή τραγουδίστρια

Η Γωγώ Ρωμαίου με ανάρτηση της στα social media ξεκαθάρισε τι συνέβη και ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Αγαπημένοι μου Φίλοι δυστυχώς πέθανε μια κοπέλα που είχαμε απλή συνωνυμία και κάποιοι κατάλαβαν ότι είμαι εγώ είμαι καλά δόξα τω Θεώ, κρίμα για την κοπέλα που έφυγε από τη ζωή».