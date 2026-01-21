Κακοκαιρία: Σε κίνδυνο σκάφος της Frontex στη Γαύδο λόγω θυελλωδών ανέμων

Ανελέητα χτυπά η κακοκαιρία το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά της τους θυελλώδεις θυελλώδεις ανέμους, τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα χιόνια.

Τα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές περιοχές, ενώ στο νησί της Γαύδου, σκάφη βούλιαξαν, και ένα αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Στο νησί πνέουν άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, βγάζοντάς την στη στεριά, χτυπώντας ένα ιστιοπλοϊκό.

Παράλληλα, σε κίνδυνο βρίσκεται και σκάφος της Frontex που εδρεύει στο νησί, με τα μέλη της δύναμης να δίνουν μάχη για να μη βουλιάξει το σκάφος τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Πορτογαλία, έχουν ανέβει πάνω στο φουσκωτό της Frontex και κινούνται μέσα στο λιμάνι, καθώς αν το δέσουν υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.