Κρήτη: Ο γαμπρός πήγε στον γάμο με τη νεκροφόρα - «Μπήκε ταφόπλακα στην ελευθερία»

Ένα αστείο μεταξύ φίλων κάποιους μήνες πριν από τον γάμο πήρε σάρκα και οστά, αλλά όχι σε πλήρη διάσταση ή τουλάχιστον όπως το είχε φανταστεί ο γαμπρός.

Στην Κρήτη, στην Ανώπολη Ηρακλείου, πρόσφατα εκτυλίχθηκαν επικές σκηνές, όταν ο γαμπρός ντυμένος με την παραδοσιακή φορεσιά έφτασε στην εκκλησία με μαύρη νεκροφόρα με το βίντεο να γίνεται viral.

Ο Δημήτρης Μπικάκης από τις Άνω Γούβες Ηρακλείου μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και ήταν απολαυστικά τα όσα είπε για την πρωτότυπη απόφασή του, που αιφνιδίασε ακόμα και τη νύφη, στην οποία δεν είχε αποκαλύψει τις... προθέσεις του.

Μάλιστα όπως είπε, ήθελε να μπει και σε φέρετρο, αλλά δεν βρήκε ανθρώπους να τον σηκώσουν, οπότε ένα μέρος του σχεδίου του, ναυάγησε.

Εξηγώντας γιατί επέλεξε αυτόν τον τρόπο, ήταν αφοπλιστικός «Μπήκε ταφόπλακα στην ελεύθερη ζωή».

Όσο για το πώς αντέδρασε το σόι της νύφης, με καταγωγή από την Πελοπόννησο; «Έκανε τον σταυρό του»...

Για την ιστορία, νύφη και γαμπρός δεν έφυγαν με τη νεκροφόρα μετά το μυστήριο.