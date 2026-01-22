Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (22/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

32

Κατασκευές

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

62

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΔΕΜΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 π

63

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΟΡΑΣ ΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

64

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΛΙΓΝΑΔΗ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

60

Κατασκευές

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

68

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΦΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

65

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

58

Κατασκευές

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

75

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΑΙΑΣ απο κάθετο: ΤΙΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΙΜΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

69

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΑΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

342

Λειτουργία

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΔΕΛΓΕΡΗ έως κάθετο: ΤΡΑΚΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

59

Κατασκευές

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΕΜΟΥ, ΒΛΑΣΤΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ.

57

Κατασκευές

22/1/2026 8:00:00 πμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

43

Κατασκευές

22/1/2026 8:30:00 πμ

22/1/2026 11:30:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

57

Λειτουργία

22/1/2026 9:00:00 πμ

22/1/2026 12:00:00 μμ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ.

59

Κατασκευές

22/1/2026 10:00:00 πμ

22/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΩ, ΣΙΒΟΡΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ, ΧΑΛΕΠΑ, Π.ΜΕΛΑ.

56

Κατασκευές

22/1/2026 10:00:00 πμ

22/1/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: Κ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

34

Κατασκευές

22/1/2026 10:00:00 πμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

58

Κατασκευές

22/1/2026 10:00:00 πμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΛΟΗΣ, ΙΛΙΣΣΟΥ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΠΟΡΦΥΡΑ, Β.ΠΑΥΛΟΥ.

61

Κατασκευές

22/1/2026 11:00:00 πμ

22/1/2026 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

33

Κατασκευές

22/1/2026 12:00:00 μμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

69

Λειτουργία

22/1/2026 12:00:00 μμ

22/1/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

343

Λειτουργία

22/1/2026 1:00:00 μμ

22/1/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

31

Κατασκευές

22/1/2026 2:00:00 μμ

22/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΒΛΑΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

66

Λειτουργία

