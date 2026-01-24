Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα
Αδιανόητες σκηνές έξω από τα ΕΛΤΑ των Βριλησσίων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επεισόδιο με τραυματισμό μιας γυναίκας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας είχε διαφωνία για ένα δέμα με μια υπάλληλο του υποκαταστήματος, η οποία κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, επί της οδού Αναπαύσεως.
Εκεί, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε την υπάλληλο με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
10:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα
14:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ