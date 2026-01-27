Η μαντινάδα του Μανώλη Κονταρού για τον Ρεθυμνιώτη Μάνο Μαλλιαρό που τρέλανε το κοινό
Η μαντινάδα που αφιέρωσε ο Μανώλης Κονταρός στον Μάνο Μαλλιαρό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός ο οποίος συμμετέχει στο τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΙ «Survivor» έχει κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό φακό και έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια σε γραφεία πετρελαϊκής εταιρίας
22:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βιολάντα: «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές»
22:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:31 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ: Αίτημα αναβολής όλων των αγώνων μέχρι την Κυριακή
18:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ