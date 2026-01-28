Συμμορία με... ποδήλατα διέρρηξε το ΚΤΕΛ Καλαμάτας: Καρέ-καρέ η δράση τους - Βίντεο

Στόχος διάρρηξης συμμορίας με... ποδήλατα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (27/01) το Αστικό Κτέλ Καλαμάτας.

Οι τέσσερις δράστες, που έφτασαν στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έσπασαν τα εξωτερικά κάγκελα και παραβίασαν το παράθυρο για να εισβάλουν μέσα.

Η δράση των διαρρηκτών καταγράφηκε καρέ-καρέ από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Οι κινήσεις τους προκαλούν ενδιαφέρον, καθώς φέρονται να γνώριζαν πως πέρα από τις κάμερες υπάρχει και συναγερμό, τον οποίο προσπάθησαν να αποφύγουν κάνοντας... έρπειν.

Οι ληστές αποχώρησαν από το σημείο με λεία 200 ευρώ από τα γραφεία της επιχείρησης.

*Με πληροφορίες από best-tv.gr

