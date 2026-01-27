Δέντρο έπεσε πάνω σε τρένο στον Πύργο: Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός - Βίντεο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27/01) στην Ηλεία, όταν κατά τη διέλευση τρένου που εκτελούσε το δρομόλογιο Πύργος – Κατάκολο, μεγάλο πεύκο έπεσε αιφνιδιαστικά πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Διαβάστε επίσης