Μεσσηνία: Θετικές προοπτικές για το 2026 - Στροφή από το μαζικό μοντέλο στον θεματικό τουρισμό

Στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις του στον τουρισμό εστίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, Δημήτρης Καραλής, κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ομιλία του, ο κ. Καραλής υπογράμμισε ότι, παρά το αβέβαιο και δύσκολο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις και τις επιπτώσεις τους στο εισόδημα και στη διάθεση για ταξίδια, οι συνολικές προοπτικές του παγκόσμιου τουρισμού παραμένουν θετικές. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, η παγκόσμια τουριστική κίνηση το 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% έως 4%, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις δεν θα κλιμακωθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θετική θέση της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική ζήτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές για ταξίδια στη Μεσόγειο και κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις προτίμησης από βασικές αγορές όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εστιάζοντας στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων επισήμανε ότι, παρά τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής -το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία και το αυθεντικό τουριστικό προϊόν- η περιοχή δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική που διαθέτει. Όπως τόνισε, αυτό οφείλεται τόσο σε ελλείψεις στρατηγικού σχεδιασμού με διαχρονικό ορίζοντα όσο και σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, όπως το αεροδρόμιο, οι οδικοί άξονες και άλλες βασικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων, επαγγελματιών και τουριστών.

Ο κ. Καραλής υπογράμμισε ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε μια περιορισμένη χρονικά θερινή περίοδο, που χαρακτηρίζεται από ήλιο και θάλασσα και ανέδειξε την ανάγκη:

Αξιοποίησης της ποικιλομορφίας των εμπειριών και των ενδιαφερόντων που προσφέρει ο τόπος,

Ουσιαστική εναρμόνιση με τις διεθνείς τάσεις και τη στροφή από το μαζικό στον επιλεκτικό και θεματικό τουρισμό,

Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής επέκτασης της τουριστικής περιόδου,

Δημιουργία κινήτρων για νέες εμπειρίες και καινοτόμα τουριστικά προϊόντα,

Διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών, με παράλληλη ανάπτυξη νέων, ανερχόμενων και πιο μακρινών αγορών με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Όπως σημείωσε, η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού -αγροτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, τουρισμός πολυτελείας, εναλλακτικός και οικοτουρισμός, πεζοπορικός και θαλάσσιος τουρισμός- μπορεί να συμβάλουν καθοριστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην προσέλκυση επισκεπτών με ποιοτικά και ειδικά ενδιαφέροντα, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει σαφές πλαίσιο λειτουργίας και αντιμετώπιση φαινομένων που δημιουργούν κοινωνικές, οικονομικές και χωροταξικές πιέσεις, όπως η ανεξέλεγκτη ακρίβεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, της φιλοξενίας, της εστίασης και του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας τόνισε ότι η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός αναδυόμενου τουριστικού προορισμού. Ωστόσο, για να μετατραπεί η ευνοϊκή συγκυρία σε μετρήσιμο αποτέλεσμα, απαιτείται ανάληψη ευθυνών και συντονισμένη δράση από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Αναμένοντας την Οδύσσεια», πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα διεθνή κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν που αναμένεται να αναδείξει την περιοχή και ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της πλατφόρμας Peloponnese Connect της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης