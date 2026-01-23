Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

Η Κρακοβία, μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης, αναδείχθηκε το 2025 ως η καθαρότερη πόλη του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συνυπάρξει με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη σύγχρονη αστική ζωή.

Τα στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση της Radical Storage, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 70.000 αξιολογήσεις χρηστών στο Google.

Η πολωνική πόλη, γνωστή για τη μεσαιωνική της αρχιτεκτονική και τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της, κατάφερε μέσα σε μερικά χρόνια να μεταμορφωθεί σε παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας και αστικής καθαριότητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διάκριση έπαιξε η μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική στρατηγική του Δήμου. Η Κρακοβία επένδυσε συστηματικά σε καθαρές μορφές ενέργειας, περιορίζοντας δραστικά τη χρήση στερεών καυσίμων για θέρμανση, ένα πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε στο παρελθόν.

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το δίκτυο των δημόσιων μεταφορών με ηλεκτρικά λεωφορεία και τραμ.

Οι δρόμοι, οι πλατείες και οι δημόσιοι χώροι της Κρακοβίας χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο συντήρησης και οργάνωσης· ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, έχει υιοθετηθεί σε όλες τις γειτονιές.

Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, έχοντας αναπτύξει ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στους χώρους «πράσινου». Πάρκα, ποδηλατόδρομοι και ζώνες χαμηλής κυκλοφορίας ενισχύουν την ποιότητα ζωής και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.

Ο ποταμός Βιστούλας, που διασχίζει την Κρακοβία, αποτελεί πλέον παράδειγμα επιτυχημένης οικολογικής αποκατάστασης, με καθαρά νερά και προστατευόμενες όχθες.