Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

Τι θα συναντήσετε σε αυτήν την πόλη; Πεντακάθαρους δρόμους, οργανωμένους δημόσιους χώρους και φυσικά, χαμόγελα κατοίκων και άλλων επισκεπτών

Newsbomb

Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025
AP.
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κρακοβία, μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης, αναδείχθηκε το 2025 ως η καθαρότερη πόλη του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συνυπάρξει με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη σύγχρονη αστική ζωή.

Τα στοιχεία προκύπτουν από ανάλυση της Radical Storage, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 70.000 αξιολογήσεις χρηστών στο Google.

Η πολωνική πόλη, γνωστή για τη μεσαιωνική της αρχιτεκτονική και τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της, κατάφερε μέσα σε μερικά χρόνια να μεταμορφωθεί σε παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας και αστικής καθαριότητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διάκριση έπαιξε η μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική στρατηγική του Δήμου. Η Κρακοβία επένδυσε συστηματικά σε καθαρές μορφές ενέργειας, περιορίζοντας δραστικά τη χρήση στερεών καυσίμων για θέρμανση, ένα πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε στο παρελθόν.

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά το δίκτυο των δημόσιων μεταφορών με ηλεκτρικά λεωφορεία και τραμ.

Οι δρόμοι, οι πλατείες και οι δημόσιοι χώροι της Κρακοβίας χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο συντήρησης και οργάνωσης· ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, έχει υιοθετηθεί σε όλες τις γειτονιές.

Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, έχοντας αναπτύξει ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στους χώρους «πράσινου». Πάρκα, ποδηλατόδρομοι και ζώνες χαμηλής κυκλοφορίας ενισχύουν την ποιότητα ζωής και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.

Ο ποταμός Βιστούλας, που διασχίζει την Κρακοβία, αποτελεί πλέον παράδειγμα επιτυχημένης οικολογικής αποκατάστασης, με καθαρά νερά και προστατευόμενες όχθες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 30 Ιανουαρίου

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Νέα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων – Συνελήφθη υπήκοος Κογκό ως «εισπράκτορας»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

20:50TRAVEL

Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:18LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η μητέρα της 16χρονης Λόρα σπάει την σιωπή της

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

O Πούτιν πάει... να ρεφάρει με χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ενίσχυση… απ’ το πουθενά με Κόρι Τζόσεφ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας: «Σε όσο το δυνατόν πιο κλειστό πλαίσιο», λέει η Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για διάταξη συνεπιμέλειας: Διάφανη η διαδικασία - Καμία φωτογραφική ρύθμιση Φλωρίδη υπέρ της Κεφαλογιάννη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο από την αρχή της φονικής πυρκαγιάς - 70 τραυματίες ακόμη νοσηλεύονται

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ