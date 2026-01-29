Κακοκαιρία Kristin: Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

Τροποποιήσεις σημειώνονται σήμερα, 29 Ιανουαρίου, στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της κακοκαιρίας Κριστίν ,η οποία συνοδεύεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έχουν τεθεί σε ακύρωση κυρίως τα δρομολόγια των ταχύπλοων πλοίων, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούνται κανονικά, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία.

Στη Ραφήνα, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο προς Μαρμάρι.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο με προορισμό την Τζιά.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια.

