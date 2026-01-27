Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε μια οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μια τούρτα την οποία αγόρασαν για την Ημέρα των Τριών Βασιλέων, ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το εύρημα ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωσε το ζαχαροπλαστείο Baba Jacquet σε συνεργασία με το τοπικό κοσμηματοπωλείο Christofelli.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες που παρασκευάστηκαν από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου, είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Η ιδέα ανήκε στον κοσμηματοπώλη Christophe Van den Neucker, ο οποίος σχολίασε πως «ακόμη και οι κοσμηματοπώλες χρειάζεται να εκσυγχρονίζονται».

