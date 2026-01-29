Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Τη στιγμή που ο 20χρονος Κωνσταντίνος Χρυσοχόου, που φέρει επιφανειακό τραύμα στο κεφάλι και έχει υποστεί σοκ από το φρικτό τροχαίο και τον θάνατο επτά συνεπιβατών του, κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες.

«Δεν είναι εύκολα τα πράγματα», είπε ο πατέρας του Κωνσταντίνου στους δημοσιογράφους: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα… Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες, έχει ο Θεός…», είπε συγκινημένος.

Μαζί με τον 20χρονο, στην Ελλάδα διακομίζεται και δεύτερος τραυματίας, ο 28χρονος Μάριος, από το τροχαίο. Και οι δύο αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, ο τρίτος τραυματίας, που φέρει πολλαπλά κατάγματα, παρουσίασε επιπλοκές στην υγεία του το απόγευμα της Τετάρτης και χρειάστηκε να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο. Παραμένει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία και θα αποφασισθεί το επόμενο διάστημα πότε ακριβώς θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

