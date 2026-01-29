ΠΑΟΚ: Απογειώθηκε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με τους τραυματίες - Λειτουργία πριν «πετάξουν» οι σοροί

Τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη πήρε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που πέταξε για την Τιμισοάρα έτσι ώστε να επαναπατρίσει τους δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στον αυτοκινητόδρομο DN6 στο Λουγκόι της Ρουμανίας.

Ο τρίτος οπαδός του «δικέφαλου του Βορρά» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική στήλη και στον αυχένα και παραμένει στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της πόλης στις 11:45 κι αναμένεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας σε περίπου δύο ώρες.

Οι δύο τραυματίες αναμένεται να παραληφθούν από το αεροδρόμιο Μακεδονία από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία θα τους διακομίσουν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για να συνεχιστεί η εν Ελλάδι νοσηλεία τους.

Θρησκευτική λειτουργία πριν την αναχώρηση των σορών

Οι επτά Έλληνες οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο ατύχημα πρόκειται επίσης να επαναπατριστούν την Πέμπτη. Πιθανότατα, οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό θα ξεκινήσουν στις 3:30 μ.μ., όπως αναφέρουν οι Ρουμάνοι.

Εξάλλου, η Νομαρχία Τίμις ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί θρησκευτική λειτουργία, υπό τον Αρχιεπίσκοπο της Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ, Ιοάν Σελεζάν στην επίσημη αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Οι επτά σοροί θα μεταφερθούν πίσω στην Ελλάδα με ειδική πτήση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Λαοθάλασσα στο «Μακεδονία»

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να πλημμυρίσει από χιλιάδες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχουν κάνει κάλεσμα σε μηχανοκίνητη πορεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία και θα περάσει και από το γήπεδο της Τούμπας.

Την πόλη της Θεσσαλονίκης, την έχει σκεπάσει ένα πέπλο θλίψης, για τον αδόκητο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες πράξεις του δράματος αναμένεται να γραφτούν με τις κηδείες των οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά». Ήδη έχουν προγραμματιστεί για αύριο και μεθαύριο οι δύο από τις κηδείες των άτυχων νεαρών.

Ανακοίνωση ΠΑΕ για όσους πάνε στη Λιόν

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για όσους οπαδούς μεταβούν στη Λιόν για το ματς του Europa League στην οποία αναφέρει: «Τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στη Λυών, με τον Δικέφαλο να αγωνίζεται τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λυών και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».

Διαβάστε επίσης