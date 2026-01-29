ΠΑΟΚ: Στην Τιμισοάρα το αεροπλάνο για την αεροδιακομιδή των δύο τραυματιών οπαδών

Στις 10:30 το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος που θα παραλάβει τους δύο Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που επιβίωσαν της φονικής σύγκρουσης. Οι γιατροί του ΕΚΑΒ που θα συνοδεύσουν τους δύο οπαδούς στη Θεσσαλονίκη, εξετάζουν τους δύο τραυματίες έτσι ώστε να ανάψουν το «πράσινο φως» για την απογείωση του αεροσκάφους.

Τα δύο ασθενοφόρα που ξεκίνησαν λίγα λεπτά νωρίτερα από το νοσοκομείο της πόλης που βρίσκεται στα δυτικά της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία και την Σερβία, βρίσκονται εντός του διαδρόμου προσγείωσης, εκεί που έφτασε προ ολίγων λεπτών και το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που είχαν οι οπαδοί του «δικέφαλου».

Η κατάσταση του τρίτου τραυματία

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο τραυματία, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι ενώ οι Ρουμάνοι είχαν πει ότι «θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ βρέθηκε ένα οίδημα στον αυχένα και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση με το χειρουργείο να ολοκληρώνεται ομαλά. «Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος απάντησε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί».

«Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πτήση του αεροσκάφους για την αεροδιακομιδή των τραυματιών από τη Θεσσαλονίκη προς την Τιμισοάρα

Πώς σώθηκαν

Οι τρεις επιβάτες του μίνι βαν, που επέλεξαν να καθίσουν στα δεξιά καθίσματα, ήταν οι... τυχεροί της υπόθεσης, καθώς η επιλογή τους αυτή, αποδείχθηκε σωτήρια, μιας και όσοι βρίσκονταν στα καθίσματα από την πλευρά του οδηγού, δυστυχώς δεν γλίτωσαν από την σφοδρή μετωπική σύγκρουση με την νταλίκα στον εθνικό δρόμο DN6 στο Λουγκόι.

Οι νεαροί της δεξιάς πλευράς είναι εν τέλει κι αυτοί που σώθηκαν. Ο ένας καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ο δεύτερος στο πίσω κάθισμα από τον συνοδηγό, και ο τρίτος ακριβώς από πίσω τους.

