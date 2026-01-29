Καιρός: Με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις η Πέμπτη – Πότε θα χτυπήσει η «Kristin» την Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού θα σημειωθεί σήμερα στη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)με αρ. πρωτ. 3/2026 που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη στις 12.00 μ. εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται σήμερα Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

«Kristin» το όνομα της νέας κακοκαιρίας

Κακοκαιρία KRISTIN ονομάστηκε σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ώρες μετά και το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«KRISTIN" το όνομα της νέα κακοκαιρίας...

Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα ( κυρίως από το χαμηλό "KRISTIN") τόσο στη στεριά όσο και στη Θάλασσα.»

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Χιονοπτώσεις

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις

Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης ή της χιονοθύελλας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Διατηρήστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.

Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρήστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

Παγετός

Προετοιμαστείτε

Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αν μετακινήστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών

Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ.

Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.

Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κ.λπ.).

Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.

Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.

Όταν επικρατήσει παγετός

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης

Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.

Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

* Το γραφικό βίντεο, είναι από την πρόγνωση του συστήματος Ποσειδών (poseidon.hcmr.gr)