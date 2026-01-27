Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι
Πού εντοπίζονται οι ελάχιστες μειώσεις
Σε «είδη πολυτελείας» μετατρέπονται βασικά αγαθά του καθημερινού τραπεζιού, καθώς το κύμα ακρίβειας σαρώνει τη λαχαναγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, οι τιμές σε πολλά κηπευτικά προϊόντα έχουν διπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, φέρνοντας τους καταναλωτές σε απόγνωση.
Ο χάρτης της ακρίβειας
Η σύγκριση των τιμών μεταξύ 2025 και 2026 αποκαλύπτει το μέγεθος της επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα κολοκυθάκια, τα οποία από 1,40€ πέρυσι, σκαρφάλωσαν στα 2,80€ στη λαχαναγορά, ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή τους «εκτοξεύεται» στα 4,50€ το κιλό.
|Προϊόν
|Τιμή Φέτος (€/κιλό)
|Τιμή Πέρυσι (€/κιλό)
|Μεταβολή
|Αγγουράκια
|2,40
|1,20
|+100%
|Μπρόκολο
|2,60
|1,20
|+116%
|Κουνουπίδι
|1,40
|0,70
|+100%
|Ντομάτες
|1,50
|0,90
|+66%
|Μαρούλια
|0,70
|0,45
|+55%
Οι μικρές «ανάσες»: Πού καταγράφονται μειώσεις
Παρά το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων, ορισμένα είδη παρουσιάζουν ελαφρά πτώση στις τιμές τους:
Πατάτες (εγχώριες): 0,55€ (από 0,74€ πέρυσι)
Πατάτες Κύπρου: 0,95€ (από 1,20€ πέρυσι)
Καρότα: 0,45€ (από 0,55€ πέρυσι)
Σκόρδο (τεμάχιο): 0,38€ (από 0,45€ πέρυσι)
Η «ψαλίδα» ανάμεσα σε λαχαναγορά και σούπερ μάρκετ
Οι μεσάζοντες και τα λειτουργικά κόστη των μεγάλων αλυσίδων φαίνεται πως επιβαρύνουν περαιτέρω την τελική τιμή, με τα κολοκυθάκια να πωλούνται σχεδόν 60% ακριβότερα στο σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη χονδρική της λαχαναγοράς.