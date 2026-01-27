Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι
Σε «είδη πολυτελείας» μετατρέπονται βασικά αγαθά του καθημερινού τραπεζιού, καθώς το κύμα ακρίβειας σαρώνει τη λαχαναγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, οι τιμές σε πολλά κηπευτικά προϊόντα έχουν διπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, φέρνοντας τους καταναλωτές σε απόγνωση.

Ο χάρτης της ακρίβειας

Η σύγκριση των τιμών μεταξύ 2025 και 2026 αποκαλύπτει το μέγεθος της επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα κολοκυθάκια, τα οποία από 1,40€ πέρυσι, σκαρφάλωσαν στα 2,80€ στη λαχαναγορά, ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή τους «εκτοξεύεται» στα 4,50€ το κιλό.

ΠροϊόνΤιμή Φέτος (€/κιλό)Τιμή Πέρυσι (€/κιλό)Μεταβολή
Αγγουράκια2,401,20+100%
Μπρόκολο2,601,20+116%
Κουνουπίδι1,400,70+100%
Ντομάτες1,500,90+66%
Μαρούλια0,700,45+55%

Οι μικρές «ανάσες»: Πού καταγράφονται μειώσεις

Παρά το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων, ορισμένα είδη παρουσιάζουν ελαφρά πτώση στις τιμές τους:

  • Πατάτες (εγχώριες): 0,55€ (από 0,74€ πέρυσι)

  • Πατάτες Κύπρου: 0,95€ (από 1,20€ πέρυσι)

  • Καρότα: 0,45€ (από 0,55€ πέρυσι)

  • Σκόρδο (τεμάχιο): 0,38€ (από 0,45€ πέρυσι)

Η «ψαλίδα» ανάμεσα σε λαχαναγορά και σούπερ μάρκετ

Οι μεσάζοντες και τα λειτουργικά κόστη των μεγάλων αλυσίδων φαίνεται πως επιβαρύνουν περαιτέρω την τελική τιμή, με τα κολοκυθάκια να πωλούνται σχεδόν 60% ακριβότερα στο σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη χονδρική της λαχαναγοράς.

