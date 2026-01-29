Περπάτησε 400 χιλιόμετρα σε 16 μέρες: Το ταξίδι που του άλλαξε τη ζωή

Ο Γιανίς δεν ήθελε απλώς να φτάσει κάπου. Ήθελε να δει αν αντέχει. Στα 23 του, φοιτητής μάρκετινγκ στη Νανσί, αποφάσισε να περπατήσει μέχρι το Παρίσι. Σχεδόν 400 χιλιόμετρα. Μόνος. Με ένα σακίδιο 15 κιλών στην πλάτη και καμία εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά.

Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και έφτασε 16 μέρες μετά, στα «πόδια» του Πύργου του Άιφελ. Στο σακίδιο είχε σκηνή, κάμερες, μπαταρίες και τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό. Ο στόχος του δεν ήταν το ρεκόρ ή η επίδοση. Ήθελε να νιώσει ζωντανός. Να βγει από τη ρουτίνα. Να δοκιμαστεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr