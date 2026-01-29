Ρεκόρ παραιτήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, καταγγέλλει σοβαρή κρίση στελέχωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ρεκόρ παραιτήσεων και παράλληλη μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για ένταξη στο στράτευμα, μέσω ερώτησης που κατέθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας έπειτα από συνεργασία με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος.

Όπως υποστηρίζει η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κυρίως στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό Ξηράς, τόσο ως προς τη συγκράτηση έμπειρων στελεχών όσο και ως προς την ελκυστικότητα της στρατιωτικής καριέρας. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, μετά την ψήφιση του ν. 5265/2026 καταγράφηκαν τέσσερις παραιτήσεις στελεχών από το πλήρωμα της νέας φρεγάτας «Κίμων» λίγο μετά τον κατάπλου της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραιτήσεων στο Πολεμικό Ναυτικό με 276 αποχωρήσεις, ενώ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δεν καλύφθηκαν οι προβλεπόμενες θέσεις στις στρατιωτικές σχολές, ιδιαίτερα σε εκείνες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, με τις βάσεις εισαγωγής να υποχωρούν ακόμη και μεταξύ 9.000 και 11.000 μορίων.

Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις ΕΠΟΠ για το 2025 απέτυχαν, καθώς η προσέλευση υποψηφίων δεν ξεπέρασε το 50%. Στην ερώτηση τονίζεται ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, η μη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών σε μισθολογικό επίπεδο και η αναστάτωση που προκάλεσε το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο έχουν πλήξει το ηθικό, ιδιαίτερα των υπαξιωματικών, οδηγώντας σε κύμα φυγής και απογοητεύοντας τους νέους.

Υπογραμμίζεται ότι το έμψυχο δυναμικό είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Με την παρέμβασή του ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους των παραιτήσεων και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, ώστε να ανακοπεί η φυγή στελεχών και να αποκατασταθεί η ελκυστικότητα της στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

