SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας για τις αμυντικές δαπάνες

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυραύλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Rafale

Σε μια κίνηση θωράκισης των ευρωπαϊκών συνόρων και ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη φάση χρηματοδότησης του προγράμματος SAFE («Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη»). Η πρόταση, που κατατέθηκε στο Συμβούλιο, περιλαμβάνει την Ελλάδα και άλλες επτά χώρες, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ένωσης.

Μακροπρόθεσμα δάνεια για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων

Η απόφαση της Κομισιόν βασίστηκε στην αξιολόγηση των «Εθνικών Σχεδίων Επενδύσεων στην Άμυνα». Το πρόγραμμα προβλέπει την αποδέσμευση χαμηλότοκων δανείων, τα οποία θα επιτρέψουν στα συμμετέχοντα κράτη (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Φινλανδία, Σλοβακία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) να προχωρήσουν άμεσα στην προμήθεια σύγχρονου στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το συνολικό ποσό που αναμένεται να εκταμιευθεί μετά την υπογραφή των συμβάσεων ανέρχεται στα 74 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατανεμηθούν με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της ΕΕ και στην ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφαλείας.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Μετά την εισήγηση της Επιτροπής, η διαδικασία περνά στο Συμβούλιο, το οποίο έχει στη διάθεσή του τέσσερις εβδομάδες για την οριστική έγκριση των αποφάσεων.

  • Φεβρουάριος 2026: Οριστικοποίηση των δανειακών συμβάσεων.

  • Μάρτιος 2026: Έναρξη των πρώτων εκταμιεύσεων προς τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως η αξιολόγηση των αμυντικών σχεδίων για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να ακολουθήσει και επόμενος κύκλος χρηματοδότησης.

Τι περιλαμβάνεται η ανακοίνωση

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερο κύμα χρηματοδότησης για την άμυνα του προγράμματος SAFE για οκτώ κράτη μέλη», συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καταγράφονται τα εξής:

Μετά την έγκριση του πρώτου κύματος χρηματοδότησης για την άμυνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δεύτερη ομάδα εθνικών αμυντικών σχεδίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ασφαλέστερη Ένωση. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικής βοήθειας για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια αυστηρή αξιολόγηση των «Εθνικών Σχεδίων Επενδύσεων στην Άμυνα» των χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE). Η Επιτροπή ανοίγει την πόρτα για την αποδέσμευση του πρώτου κύματος μακροπρόθεσμων δανείων χαμηλού κόστους, επιτρέποντας σε αυτά τα έθνη να αυξήσουν επειγόντως τη στρατιωτική τους ετοιμότητα και να αποκτήσουν τον απαραίτητο σύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό. Το πλαίσιο εμβαθύνει επίσης την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο οικοσύστημα ασφάλειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη παραμένει ευέλικτη και βιώσιμη.

Τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα καθορίστηκαν προσωρινά τον Σεπτέμβριο, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Αυτή η ομάδα οκτώ κρατών μελών δικαιούται περίπου 74 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Αυτά τα κεφάλαια θα παράσχουν ζωτική ώθηση στις στρατηγικές δυνατότητες όπου χρειάζονται περισσότερο.

Επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει πλέον τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει τις εκτελεστικές αποφάσεις. Μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις δανειακές συμβάσεις, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026. Η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση των σχεδίων για τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

