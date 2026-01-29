Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο 53χρονος οδηγούσε στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας
Οδηγός φορτηγού συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (27/01) στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Αστυνομικοί της Τροχαίας Ασπροβάλτας σταμάτησαν τον 53χρονο και κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.
Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
