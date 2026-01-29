Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας - Διοικούσαν κέντρα απάτης στη Μιανμάρ

Οι αρχές της Κίνας προχώρησαν σήμερα στην εκτέλεση 11 ατόμων, τα οποία είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων μελών που είχαν ηγετικούς ρόλους και που πρωτοστατούσαν σε απάτες μέσω διαδικτύου, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. «Οι εκτελέσεις έγιναν με απόφαση του δικαστηρίου της πόλης Ουεντζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, μετά την έγκριση του ανώτατου λαϊκού δικαστηρίου» της χώρας, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πρόκειται για τα μέλη της διαβόητης οικογένειας Ming, που καταδικάστηκαν τον Σεπτέμβριο για διάφορα εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονία, καθώς δολοφονούσαν εργαζόμενους που προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, παράνομη κατακράτηση, απάτη και λειτουργία παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών, σύμφωνα με το BBC.

Δύο από τους κατηγορούμενους άσκησαν έφεση τον Νοέμβριο και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Κίνας, το οποίο την αρνήθηκε, σύμφωνα με το Xinhua.

Η οικογένεια Ming ήταν μία από τις πολλές φατρίες που διοικούσαν την πόλη Laukkaing της Μιανμάρ, μετατρέποντας μια φτωχή, ήσυχη και απομονωμένη πόλη σε ένα φανταχτερό κέντρο με καζίνο.

Μετά από χρόνια καταγγελιών από συγγενείς των εργαζομένων που είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων στο κέντρο απάτης και την αυξανόμενη προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης, το Πεκίνο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τα μέλη της οικογένειας το 2023. Τότε, η «αυτοκρατορία» απάτης τους κατέρρευσε, όταν συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στην Κίνα από εθνοτικές πολιτοφυλακές που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Laukkaing κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τον στρατό της Μιανμάρ.

Ο επικεφαλής της οικογένειας, Μινγκ Σουετσάνγκ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως μέλος του κρατικού κοινοβουλίου της Μιανμάρ, αυτοκτόνησε αργότερα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γιος του, Μινγκ Γκουόπινγκ, και η εγγονή του, Μινγκ Ζενζέν, ήταν μεταξύ των ατόμων που εκτελέστηκαν. Πριν από την εκτέλεσή τους, συναντήθηκαν με στενούς συγγενείς, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Με αυτές τις εκτελέσεις, το Πεκίνο στέλνει ένα «μήνυμα» αποτροπής στους επίδοξους απατεώνες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πέσει θύματα για να εκτελούν διαδικτυακές απάτες στη Μιανμάρ και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μεταξύ αυτών είναι χιλιάδες Κινέζοι, και τα θύματά τους, από τα οποία εξαπατούν δισεκατομμύρια δολάρια, είναι, επίσης, κυρίως Κινέζοι.